Los principales candidatos presidenciales de Brasil repudiaron este miércoles la agresión sufrida por la periodista Vera Magalhães por parte de un diputado estatal, con excepción del presidente Jair Bolsonaro, quien había insultado a la comunicadora durante el debate presidencial de agosto.



El diputado estadual de San Pablo Douglas García amenazó el martes a la trabajadora después del debate en TV Cultura y dijo que es “una vergüenza para el periodismo”, la misma frase que utilizó Bolsonaro durante el debate del 28 de agosto.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera las encuestas de cara a las elecciones del 2 de octubre, dijo que es una "falta de respeto a la periodista". "Los debates deben ser noticia por las propuestas, no por los ataques contra las mujeres periodistas, promovidos por quienes viven de odio y no le gusta la democracia", escribió el mandatario en redes sociales.

Asimismo, Ciro Gomes, candidato por el Partido Democrático Laborista, denunció una “escalada de ataques de bolsonaristas” contra Magalhães, alentada por “Bolsonaro, líder de la facción”. En la misma línea, dijo que “hay que verlo como una acción terrorista” contra la comunicadora.

Por último, Simone Tebet señaló que el “comportamiento cobarde del presidente es una licencia para este tipo de absurdos, ahora de un parlamentario”, escribió la candidata por el Movimiento Democrático Brasileño.

El periódico O Globo y la radio CBN, donde colabora Magalhães, emitieron un comunicado en el que recuerdan que “Douglas está en el debate como invitado del candidato Tarcísio de Freitas (exministro y aliado de Bolsonaro), quien, menos mal, repudió” los hechos.

“El episodio también prueba, por si aún quedaba alguna duda, que la conducta violenta del presidente Jair Bolsonaro, quien agredió a la periodista en el debate de la Banda hace dos semanas, genera una agresión posterior. Los ataques no impedirán que el periodismo independiente haga las preguntas necesarias a todos los que ocupan o pretenden ocupar posiciones de poder", culmina la nota.

Tarcísio de Freitas, quien se postula a gobernador de San Pablo, dijo que el ataque es una “actitud incompatible con la democracia y que no se corresponde con lo que defendemos en relación con el trabajo de la prensa”. Además, pidió que el diputado sea sancionado por la Asamblea Legislativa de San Pablo.

Bolsonaro ataca a periodista: "Dormir pensando en mí"

En uno de los momentos más polémicos del primer debate presidencial, Bolsonaro atacó a la periodista Magalhães, luego de que la entrevistadora preguntara al candidato laborista sobre la caída en la cobertura de vacunas.

"La cobertura de vacunas se ha desplomado en los últimos años. ¿Hasta qué punto la desinformación difundida por el presidente pudo haber agravado la pandemia de la covid?", preguntó Magalhães a Ciro, que luego generó la intervención de Bolsonaro.

"Vera, no podía esperar otra cosa de ti. Estás enamorado de mí. No se puede tomar partido en un debate como este. Hacer acusaciones mentirosas sobre mí. Eres una desgracia para el periodismo brasileño. No pedí tu opinión", dijo Bolsonaro.

Tebet le preguntó a Bolsonaro por qué sentía "tanto enfado con las mujeres", y le dijo que es un "misógino" que "ataca" a las mujeres brasileñas, y que defiende a los torturadores de mujeres.

Al responder, el mandatario afirmó que lo estaba acusando "sin pruebas". Dijo que su gobierno fue el que más sancionó leyes en defensa de la mujer, y saludó a su esposa, la primera dama Michelle Bolsonaro. Afirmó que ese "discurso barato" que ataca a las mujeres "ya no sirve". "No más victimismo, todos somos iguales. Estoy seguro de que gran parte de las mujeres brasileñas me aman porque defiendo a la familia", dijo, subrayando que, al defender el porte y la tenencia de armas, es una forma de que las mujeres "puedan defenderse".