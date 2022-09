En el marco de la investigación por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner apareció el nombre de Agustina Díaz, quien se convirtió esta semana en la tercera detenida de la causa a raíz de los mensajes comprometedores que intercambiaba con su amiga Brenda Uliarte, una relación que fue confirmada por la familia de Díaz.



La joven de 21 años fue detenida este martes a raíz de mensajes detectados en el análisis del contenido del celular de Uliarte, a la que intentó ayudar a ocultarse de la justicia, por lo que le imputarían el delito de encubrimiento.

La información que comprometió a Díaz hasta el punto de que fuera ordenada su detención surgió del teléfono de la novia de Fernando Sabag Montiel, quien la tenía agendada como "Amor de mi vida" y solía compartir expresiones de odio.

Según se desprende de la investigación, Uliarte habló con Díaz antes y después del atentado del 1 de septiembre. Allí aparecen los mensajes en donde Agustina le dice a Brenda: “¿Por qué falló el tiro.? ¿Cómo mandaste a este tarado?... Y después ¿se puso nervioso?”.



Antes, el 27 de agosto, Brenda le envió un mensaje a Agustina en el que aseguró que había mandado a asesinar a la vicepresidenta. "Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer", escribió.

Los dos abogados de Díaz hablaron con la prensa a primera hora de la mañana en tribunales, desde donde relativizaron el contenido y existencia de mensajes encontrados en el teléfono celular de Uliarte.



Además, indicaron que la joven "no milita en ninguna agrupación" y aseguraron que era "compañera de escuela" de Uliarte. Por último, uno de los letrados señaló que el intercambio de mensajes "no tenía que ver con este hecho que se está investigando".

La familia confirmó el vínculo con Uliarte

Isaura, la abuela de Díaz, mantuvo diálogo con la prensa y exclamó que, si hubiese sabido que su nieta participó en el hecho, "le hubiera dado una paliza", ya que "no se juega con la vida de nadie". Además, confirmó el vínculo entre Díaz y Uliarte.



"Si me hubiera enterado de eso, le hubiera dado una paliza para poder corregirla porque no se juega con la vida de nadie, la vida se respeta porque es un don que Dios nos dio", manifestó al canal C5N, al ser consultada sobre si sabía de la acusación a su nieta por borrar pruebas que conectaban a Brenda con el atentado.



Isaura indicó que anoche la Policía realizó un allanamiento en su casa que duró unas cinco horas hasta que se llevaron detenida a Díaz, a quien también le secuestraron "el celular, la computadora y la tablet".



La abuela sostuvo que le "sorprendió lo que pasó", que ella cree que su nieta "no militaba" en ninguna agrupación ya que solamente se dedica a estudiar y que su familia no habla de política.



"No trabaja, estaba terminando el secundario, otra ocupación no tiene", resaltó Isaura y agregó que "a Brenda la conoció en la escuela antes de la pandemia", aunque recién volvieron a comunicarse "hacía un mes".



Respecto a su comportamiento el día del hecho, la mujer contó que su nieta la "despertó a las 2 de la mañana" y le dijo: "Atentaron contra la presidenta, mañana no vas a poder salir porque hay feriado".



Días después, Díaz le comentó que la habían detenido a Brenda y, según la abuela, le "contó bien, no estaba preocupada".



"No nos metemos en nada, ninguno de nosotros, venimos de trabajar y nos quedamos en casa. Tengo cuatro hijos es la primera vez que me pasa, con mis hijos nunca me pasó nada y me viene a pasar con mi nieta", concluyó Isaura.