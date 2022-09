El mate del club Liverpool sigue produciendo choques judiciales. Los defensores de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, presentaron una nueva recusación contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal número 2. Es porque el magistrado interrumpió el alegato de los defensores para leer un descargo por el episodio del mate. O sea, tomó la palabra cuando desde el punto de vista procesal le estaba prohibido dado que los alegatos de las defensas son sagrados y de ninguna manera un juez puede salir a polemizar respecto de algo que dicen los letrados. Es más, Rusconi y Palmeiro recuerdan cuando a Cristina Fernández de Kirchner le prohibieron hablar cuando solicitó ampliar su indagatoria a raíz de que los fiscales introdujeron en su alegato elementos de otros expedientes. Ella quería defenderse frente a esos nuevos elementos. En ese momento, “los señores jueces manifestaron que tal petición resultaba improcedente en tanto no era la instancia procesal oportuna”, relatan en su escrito Rusconi y Palmeiro. De inmediato y en contraposición, los defensores razonan que el juez Giménez Uriburu se arrogó el derecho de interrumpir el alegato de la defensa cuando también era “improcedente en tanto no era la instancia procesal”. O sea, Giménez Uriburu hizo lo que le prohibió a CFK.

Los letrados dicen que, nuevamente, está en cuestión la imparcialidad del Tribunal que, con ese texto que leyó Giménez Uriburu diciendo que no se dio cuenta que usaba ese mate y que no tuvo intencionalidad provocadora, ya respondió a lo que los abogados consideran uno de los argumentos de la defensa: que el juicio es parcial y direccionado. Como se recordará, Página/12 publicó las fotos del equipo Liverpool que compartían el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal, Giménez Uriburu. Quedó en claro que existía un peligro de parcialidad si el fiscal que acusa y el juez que debe decidir son amigos y escondieron que jugaban juntos al fútbol. Para colmo, una de las fotos publicadas por este diario tenía como escenario la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri, más que interesado en el proceso judicial de Vialidad. No obstante, Giménez Uriburu apareció al día siguiente de la edición de Página/12 tomando un mate con el logo de Liverpool.

Para redondear su presentación, Rusconi y Palmeiro piden que no sean los otros dos jueces -Jorge Gorini y Andrés Basso- los que resuelvan sobre la recusación. Reclaman que intervenga un tribunal independiente.