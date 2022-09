-¿Pasás todos los días por la casa de Máximo? - le preguntó Jonathan Morel, creador de Revolución Federal, al soldado voluntario Franco Castelli.



- Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

- Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?

El diálogo forma parte de una conversación más amplia y fue aportado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) este miércoles a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga el atentado contra Cristina Kirchner. La conversación, que fue más amplia, incluye otros comentarios violentos sobre la vicepresidenta, Alberto Fernández y el diputado Máximo Kirchner, y adquiere mayor relevancia debido a que la Justicia puso en la mira a la agrupación Revolución Federal por los vínculos con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, dos de los imputados por el ataque cometido el 1º de septiembre.

La AFI presentó los audios como prueba a la causa judicial este miércoles, aunque según supo Página/12, el hallazgo del material fue este lunes, a raíz de una búsqueda sobre información vinculada al ataque contra Cristina publicada en las redes sociales. El audio, confirmaron a este medio, forma parte de una conversación en Twitter Spaces del 25 de agosto, exactamente una semana antes del atentado cometido por Sabag Montiel en Juncal y Uruguay.

La conversación era “coordinada” por Jonathan Morel, creador de Revolución Federal junto a Leonardo Sosa, y la otra voz a la que se escucha pertenece a Franco Castelli, un soldado voluntario del Ejército que vive en Río Gallegos y que este mismo miércoles declaró ante el juzgado Federal de Río Gallegos tras la denuncia impulsada por el interventor de la AFI, Agustín Rossi. Ante la consulta de este medio, fuentes confirmaron que será expulsado de la fuerza, ya que cometió una falta gravísima.

Qué dicen los audios que comprometen a Revolución Federal

Además de preguntarle a Castelli si todavía pasaba por la casa de Máximo Kirchner en Río Gallegos y por qué no lo había matado, Morel le transmite a Castelli su voluntad de infiltrarse en marchas a favor de Cristina para cometer el ataque. “Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia”.

La revelación de los audios donde el creador de Revolución Federal habla de infiltrarse y atacar a Cristina no es menor si se tiene en cuenta que una semana más tarde se produjo el ataque a la vicepresidenta. Y más aún con el dato de que Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel detenida por el atentado, era seguidora de la agrupación y había participado en una marcha con antorchas y bombas molotov frente a la Casa Rosada.

Para la AFI, Revolución Federal hace “extremismo de derecha”

“Revolución Federal tiene características propias de un grupo violento, extremismo de derecha, son violentos que actúan en grupo”, explicaron desde el organismo de inteligencia ante la consulta de Página/12. La denuncia impulsada por la AFI es por los posibles delitos de instigación a cometer delitos, amenazas e intimidación pública. “La denuncia es para que la jueza vea si se puede relacionar con el atentado que sufrió la vicepresidenta, independientemente de cuántos hayan participado hay que visualizar a estos grupos”, resumieron desde la Agencia, que recibió cuestionamientos por no haber contado con información para prevenir el ataque.

La agrupación está compuesta por alrededor de 60 personas, según le contó Sosa a este medio y las actividades se coordinan a través de las redes sociales y de grupos de WhatsApp, donde se definen cómo serán los escraches en función de la actividad de dirigentes políticos y referentes sociales.

Esa fue la dinámica que utilizaron el martes 2 de agosto cuando atacaron con insultos, gritos y empujones a las diputadas Mirta Tundis (Frente de Todos) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda), así como también al dirigente social Juan Grabois, en inmediaciones del Congreso. La misma lógica aplicaron un día más tarde en la previa de la jura de Sergio Massa, a quien también agredieron. Por ese episodio, este viernes el ministro de Economía presentará una denuncia penal para que se investigue a los repsonsables.

El rol de la AFI

Tras el ataque a la vicepresidenta, las miradas quedaron posadas sobre el rol de la custodia de Cristina y si los organismos de inteligencia contaban con información que pudiera haber sido clave para prevenir el atentado. La AFI no hizo inteligencia durante las movilizaciones a favor de la vice en Recoleta: la ley prohíbe hacer inteligencia interna y desde la llegada de Alberto Fernández al Gobierno los espías ya no son auxiliares de jueces y fiscales, sino que pueden actuar por pedido de la Justicia cuando exista un “requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta”.



Lo cierto es que tras el ataque a Cristina, y pese a no tener vínculo con la custodia Alberto Fernández ni Cristina Kirchner, desde la AFI recomendaron a los funcionarios que refuercen los integrantes de sus custodias. Sin ir más lejos, esta semana la jueza Capuchetti ordenó reforzar la custodia de la propia vicepresidenta luego de una amenaza de muerte que llegó mediante una llamada telefónica al 911 desde la ciudad de La Plata.