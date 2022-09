Jonathan Montiel, líder fundador de Revolución Federal, habló con IP Noticias sobre las manifestaciones violentas de la agrupación que llevó bolsas mortuorias con caras de políticos y una guillotina con la cabeza de Cristina Kirchner a Plaza de Mayo.

La agrupación reapareció en la escena del atentado tras conocerse los audios que aportó la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), donde integrantes de Revolución Federal dialogan sobre la planificación de posibles ataques y atentados contra la vicepresidenta y otros dirigentes políticos, como Máximo Kirchner.

El fundador de Revolución Federal se refirió a su vínculos con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte y uno de los audios en el que se lo escucha expresar sus intenciones de agredir al presidente Alberto Fernández y al diputado Máximo Kirchner:

"La voz del audio es mía. Más allá de cómo me expresé, estoy lejos de cometer una locura. Los políticos me robaron la esperanza, no me van a robar el futuro. Me manifiesto con antorchas y guillotinas, pero sin violencia. En los audios estaba muy enojado por el dólar y la inflación. No me arrepiento de lo que digo ni lo que hago", remarcó.

Admitió, además, no haber repudiado el ataque al auto del superministro Sergio Massa el día de su asunción en el mes de agosto del 2022 (el mismo cometido por Gabriel Carrizo, otro militante de su misma organización):

"Si los políticos no resuelven los problemas que hoy tenemos, esto va a seguir pasando", dijo.

Sobre los vínculos con los imputados por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, aseguró: "No los conozco. Fueron a convocatorias porque son públicas y la gente elige si va o no".

Mira la entrevista completa en ip.digital