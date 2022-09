Con Sergio Massa recién aterrizado después de una semana atareada en Estados Unidos, le toca ahora el turno al presidente Alberto Fernández. Participará de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York con un discurso centrado en el posicionamiento de Argentina como proveedor mundial de energía y alimentos. Además, promoverá la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y hará una escala en Houston para promocionar Vaca Muerta ante empresarios energéticos. Dejará para adelante la reunión bilateral con Joe Biden, suspendida por Covid.

El presidente partirá este sábado a la noche en un vuelo privado de Aerolíneas Argentinas con destino a Nueva York. Estará acompañado de una comitiva "chica", de la que formarán parte el secretario general de Presidencia Julio Vitobello, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y el Canciller Santiago Cafiero. También irá Aníbal Fernández con agenda aparte y lo acompañará en algunos eventos el ministro de Educación Jaime Persik.

La principal actividad en su agenda será su participación en la 77 a. Asamblea General de la ONU el martes entre las 17 y las 19. Será la tercera vez que el presidente diserte en este evento en el que participan más de 130 jefes de Estado, pero la primera vez que irá de manera presencial. La pandemia del Covid-19 no permitió que el presidente asista los años anteriores, y hoy sigue teniendo sus efectos restringiendo el ingreso de periodistas no permanentes para realizar la cobertura.

El discurso, que durará quince minutos, lo está elaborando el propio presidente con colaboración del Canciller Santiago Cafiero, el asesor presidencial Alejandro Grimson y la linea. "Como ustedes saben, el presidente le terminará de dar la puntada final en el avión", aseguraron desde el gobierno a un grupo de periodistas que participarán de la gira.

Las palabras que el Presidente prepara y analiza milimétricamente con sus asesores incluirán una condena a la violencia política y una elemental referencia al intento de magnicido contra Cristina Fernández de Kirchner a apenas un año de que se cumplan 40 años de democracia en Argentina. Se mencionará a la AMIA y "naturalmente, Malvinas", aseguraron. En términos económicos, el discurso se mantendrá como en anteriores exposiciones: las posibilidades que tiene Argentina de insertarse en una cadena de suministro de alimentos y energía que se pusieron en jaque primero con la pandemia del Covid 19, y luego con la guerra entre Ucrania y Rusia. En este sentido, los dos platos fuertes que tiene el país son los alimentos, escenario donde ya cuenta con experiencia y renombre a nivel mundial, energía y minerales estratégicos.

Las potencialidades vinculadas a Energía hacen foco en Vaca Muerta, segundo reservorio de gas y cuatro de petróleo no convencional del mundo. Pero también con posibilidades de desarrollar energías renovables o alternativas como la eólica, solar e incluso nuevos combustibles como el hidrógeno verde. " Hay mas de treinta empresas que ya están invirtiendo en Vaca Muerta, nada de lo que se va a plantear significa empezar de cero, es algo que ya se está haciendo", aseguran desde el gobierno. Como mineral estratégico las miradas están puestas en los salares de litio ubicados al norte del país.

Además de su participación, Fernández fue invitado por el presidente español Pedro Sánchez a hablar el martes al mediodía en un evento de seguridad alimentaria, donde irán otros presidentes; y por el primer mandatario francés Emmanuel Macrón a un evento de energía. "No hay confirmadas bilaterales, porque muchos de los países estarán en Londres con motivo del funeral de Isabel II", explican desde Presidencia.

Además de la agenda ONU, el presidente presentará en el Consulado la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, que se vota en junio del año que viene. Hará una charla a estudiantes de la universidad The New School sobre América Latina y promocionará a Vaca Muerta en Houston ante ochenta energéticas estadounidenses, muchas de las cuales no invierten en el país.

La bilateral con Joe Biden, suspendida porque al presidente estadounidense dio positivo de Covid 48 horas antes del encuentro, no se llevará a cabo durante esta visita. "Estamos a la espera de la definición que será en las próximas semanas con seguridad", aseguró a PáginaI12 el embajador en Estados Unidos Jorge Argüello y agregó: "No queremos hacerla en Nueva York porque nos baja el precio. No es lo que estamos procurando".