El Drag King es una performance artístico política en la que cuerpos feminizados o no binarios cuestionan la masculinidad hegemónica. Aunque su origen se remonta a los años 80 en Londres y New York, en Salta la aparición de estas expresiones es reciente, y el próximo 29 de octubre se podrá ver una función en vivo de los Drag Kings: Ulysses, Munjet y Ken.

Ulysses Drag King es el personaje que recrea los estereotipos de un músico rockero, pertenece a Eva Echegaray, una de las iniciadoras de estas performances en Salta. Ella es activista de género y contra el abuso sexual a las infancias, y en esta ocasión desarrolla performances desde una faceta también artística.

Echegaray define al Drag King como "una parodia de la masculinidad". "Puede ser visto como una performance política porque también interviene o atraviesa el género de la persona que la está haciendo", explicó a Salta/12. Dichas performances son puestas en escena por personas de género no binario o femenino.

"Se notan más los micromachismos, o reacciones que tienen los hombres cuando lo interpreta un cuerpo que socialmente no esta visto como masculino. Es un cuestionamiento", expresó.

El término micromachismos fue propuesto por el psicólogo Luis Bonino para designar "a las sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina".

Echegaray explicó los micromachismos como "las acciones, los actos, o los dichos que están muy arraigados en la sociedad y que pasan desapercibidos. Se les dice micromachismos pero son machismo igual, solo que se dice que hacen menos estragos en la sociedad". Así, los hombres pueden ir en colectivo abriendo sus piernas restringiendo el espacio para otrxs, pueden orinar o escupir en la vía pública, "tan naturalizado que se ve normal en el andar masculino". Sin embargo, cuando un cuerpo feminizado o no binario, los reproduce, es cuando se vuelve perceptible "como actúan los hombres" y también se visibilizan esas actitudes que parecen "incapaces de cuestionar".

Los Drag Kings también se presentan en contraposición a las Drag Queens, que representan lo femenino a nivel exagerado y cuyas performances son realizadas por hombres. En ese sentido, el Drag King, plantea "¿por qué no reírse de lo masculino?" y cuestiona la masculinidad hegemónica que parecía intocable.

Mientras las Drag Queens son incluso más populares y se presentan en boliches o fiestas, las performances Drag Kings se pueden ver en los espacios under, "por alguna razón no fue visibilizado", sostuvo Echegaray.

"Yo descubrí lo que es ser Drag King por una tesis que Sasa Testa, un varón trans (doctor en ciencias sociales y magister en estudios y políticas de género). Él profundiza en la práctica del Drag King. Cuestiona que no es muy visibilizado", contó Echegaray.

"Sasa me dio la idea de hacer Drag King, yo vengo de un ambiente metalero donde hay machismo. Me surgió la idea de hacer una representación de eso, del ambiente que yo ya conocía. Mi personaje es Ulysses. Yo me considero de género fluido, mi otro nombre autopercibido es ese. Le di otra impronta a ese personaje. El Drag King atraviesa la personalidad de quien hace la performance", explicó Echegaray. También contó que hace unos años Luciano Paola, un amigo suyo de género no binario que ahora reside en otra provincia, también se presentaba como Drag King en las marchas LGBTIQ+ en Salta.

Ulysses es un "rokero que viste de negro, se saca la remera, se tira cerveza en el cuerpo, hace gestualidades, provoca a la gente, todo lo que se ve en un rock de metal".

Echegaray comenzó a realizar presentaciones como Ulysses el año pasado, en actividades LGBTIQ+, en ferias y lugares autogestivos. También realizó dos talleres, uno en el espacio de arte La Ventolera y otro en su departamento, con instrucciones de cómo utilizar maquillaje, vestimenta, y crear un personaje. De esos talleres "salieron dos Drag King más", contó. Se trata de Munjet, interpretado por Santiago Cruz, y Ken, por Alejandra Agnes.

Mediante estas performances, Echegaray consideró también que se puede interpelar: "Cuando uno se ve reflejado o interpelado, llega a crear algún tipo de conciencia. No es que te va a cambiar o deconstruir pero es una performance política que tiene que ver con el arte, con la corporeidad, con la gestualidad. El punto no es imitar a un hombre sino a la construcción de la masculinidad, ser agresivos, tocarse las partes, escupir", sostuvo. También aclaró que es una actividad consciente que se realiza "sin entrar en sexismos".



La próxima presentación de los tres Drag Kings será el 29 de octubre en Mitz Bar a las 23 horas. También se presentarán las Drag Queens Jade, Nébula y Destiny. Las entradas anticipadas están a la venta a $500 mediante WhatsApp, al 3874531991 y 3874128684. En puerta las entradas costarán $600 con "descuentos para quienes vayan dragueades".