El delantero Luis Suarez dejará de ser jugador de Nacional de Montevideo luego del Mundial de Qatar y su próximo destino sería la MLS de los Estados Unidos, ya que mantuvo conversaciones para sumarse a Los Angeles Galaxy.



En ese sentido, el club "Tricolor" confirmó la decisión del "Pistolero" en declaraciones a Canal 10 de Montevideo.



"Termina el campeonato y Luis Suárez se irá de Nacional. No voy a generar falsas expectativas", dijo el presidente de Nacional, José Fuentes, y aseguró que eso fue lo que "acordaron" con el jugador apenas se concretó la vuelta al club.



El mandamás del club uruguayo recordó que "Suárez hizo un gran esfuerzo por venir a Nacional y, cada vez que me preguntan, lo digo para no generar expectativas de cara al futuro. Se va y él también lo dijo más de una vez, así fue como lo arreglamos".



El goleador de 35 años que jugará su último Mundial en Qatar con la Selección charrúa volvió a Nacional luego de 16 años en la élite del fútbol europeo, y debutó el 2 de agosto en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Goianiense.



En su regreso al fútbol uruguayo el delantero lleva jugados 10 partidos en los que marcó cuatro goles, uno en el clásico ante Peñarol, y dio tres asistencias.



El ex delantero de Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid, que tuvo ofertas de River Plate, es el principal objetivo del Galaxy de Los Angeles para el 2023.