La primera vez que desapareció la laguna del 22, el cielo no parecía caer paralelo sobre los pajonales de sol ominoso, ni los teros gritaron a lo largo de toda una semana según escribió en su diario Victoria Luna: "tras el cristal del tren, cae el temporal bíblico tan ineficaz como todo en estas latitudes, que a Noe se le hubiera encajado el mismo barco maderoso en el barro espeso que absorbe hasta la laguna de mi infortunio. Marzo de 1923".

Victoria Luna (o Moon como le gustaba diferenciarse) raramente se alejaba de la casa de altos desde la cual apreciaba la ribera, los muelles, y de los muelles, el ir y venir de sus barcazas de contrabandista. Juana Moon tras la misma ventana recelosa, no deja de anotar cada ir y venir de las barcazas en el diario de su bisabuela. Esto que es un mito, ha creado en algunos, la mentira de pensar que el diario es interminable o infinito. Otros con más razón creen que el diario contiene cifrado el destino posible de todas las barcazas por los siguientes siglos mientras existan los Moon.

Lo cierto es que Laura Luna, hermana de Juana, repite donde se la quiera escuchar, que Juana imita a su bisabuela para ejercer el miedo de tiranos de los Moon (que en realidad son Luna y no descienden de ingleses). Sin embargo, ningún contrabandista cree en la palabra de Laura. Todos saben que a Juana no le hace falta mentir para mantener el dominio sobre ellos, o que el miedo, no explica el arte adivinatorio que les expone siempre la voluntad de traición.

El diario es mágico, resuena desde el laberinto de casillas pegadas a las mismas vías, donde Victoria se bajó del tren oxidado de tanta lluvia aquel 10 de marzo de 1923. Al pisar el andén del viaje fallido, en el pergamino de ojos del jefe de estación, Victoria leyó la muerte de su esposo, el secuestro de sus hijas y la incredulidad de comprender que esa mujer pequeña de ojos redondos, frente a ellos, era quien manejaba los destinos del imperio Moon. Tal incredulidad en los otros, le valió a Victoria la ventaja de consumar su venganza en apenas unas horas. "Quiero ver el día en que caigan" fue la consigna llena de odio de los traidores, y es la frase robada por Victoria, que registrada en su diario, Juana pronuncia cada vez que debe desatar la retaliación.

Dicen que Victoria le enseñó esas primeras palabras a sus bisnietas. Dicen también que fue Juana, quien las dijo a la perfección en su tercera repetición de niña, con una entonación tan inequívoca de orden inapelable como se la escuchó gritar hoy. La frase se puede ver en los gestos adustos y en las manos inciertas de carga y descarga sobre los muelles. Se repite también entre las casillas pegadas a las vías. Nadie sabe dónde nació este eco de traición. En 1923 sí se sabía que el esposo de Victoria estaba sentenciado. Todos esperaban el viaje de descanso de ella a cualquier lugar, ignorando Victoria el signo de excesiva amabilidad de ellos al ayudarla a embarcar, y ellos ignorando que al final Victoria era quien personalmente les mostraría el fondo desbordado del río marrón.

La segunda vez que desapareció la laguna del 22, Victoria Moon en su casa de altos, no reconoció en las fotografías el paisaje bíblico que recordaba. La tierra estaba cuarteada, y el óxido inmaterial se había desvanecido junto a los pajonales. Con cierto dejo de tristeza, les enseñaba a Juana y a Laura el arte de mandar, con el ejemplo claro de mirar a los ojos a quienes iba a sancionar por haber sido tan explícitos al secar la laguna lejana de su infortunio.

Juana descubrió el movimiento de párpados incriminatorio en el tercer esposo de Victoria. Laura descubrió que Victoria ya había descubierto ese movimiento, tal vez días antes. Ninguna de las tres pudo reconocer el indicio de que Victoria moriría semanas después.

-Salvo que el río se seque -les dijo desde su lecho -, sospechen de las barcazas que van más lentas o más rápidas. Las rápidas, señalan al traidor, las lentas a quien trae la sobrecarga. No se preocupen, es fácil, son tontos.

Ninguno objetó obedecer al mando natural de Juana cuando murió Victoria. Laura misma leyó el diario y entendió que debía dárselo a Juana. Las casillas con sus pasillos fueron las primeras en reconocer a Juana. Las barcazas perdieron tantos brazos al demorar el reconocimiento de Juana, como los habían perdido tras la sed de venganza de Victoria en 1923. En aquella época no existían las casillas pegadas a las vías, o las vías no formaban parte de la ciudad. Victoria fue la primera en balancear el poder de los muelles con las casillas apenas éstas aparecieron.

Ahora el río lleva un año de bajante y la frase de la venganza navega indómita sin saber sobre quién va a caer. Las barcazas señalan a las casillas, las casillas señalan a Laura, quien dice que Juana ha dicho la frase para distraerlos de la escasez de mercadería. Cuando la bajante de 1974, Victoria suplió las barcazas con carros de las casillas y brazos del puerto que también eran del ferrocarril. No se la ve a Juana tras la ventana seca de la casa de altos. Dicen que anda buscando por los campos cercanos a la laguna del 22, los carros que han dejado de tener en los pasillos. Los brazos de las barcazas y las casillas se contienen mutuamente recordando la frase indomita. Laura repite que todo es un engaño. Apenas si cree en el mensaje de Juana viendo caer paralelo el cielo sobre los pajonales de sol ominoso, mientras chillan los teros arrastrados por la tercera desaparición de la laguna del 22.