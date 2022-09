Ante el reclamo realizado por choferes y choferesas del Transporte Urbano de Pasajeros de Rosario (TUP), la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), pidió al Ente de la Movilidad que realice inspecciones en todas las puntas de líneas.Los trabajadores del TUP denunciaron un estado deplorable de los baños que se encuentran en la punta de línea de los recorridos. En algunos casos hay trabajadoras y trabajadores que pasan jornadas enteras sin poder higienizarse o realizar sus necesidades básicas.En este marco, Gigliani solicitó a la Intendencia local producir mejoras en las condiciones de higiene y la infraestructura de las Instalaciones Sanitarias. La Concejala quiere saber además, si el Ente de la Movilidad de Rosario realizó inspecciones a las puntas de líneas, detallando fecha y hora de las mismas, como así también la información que se recabó de las mismas y si hubo sanciones a las empresas concesionarias.La Ordenanza Nº 7802/2004 que regula todo lo atinente al Transporte Publico de Pasajeros, establece que las Empresas concesionarios deberán contar en puntas de línea con infraestructura adecuada para el descanso e higiene de su personal.“Es un reclamo tanto de choferes como de choferesas. Tengamos en cuenta que en la actualidad, a la planta de choferes se van sumando mujeres que conducen unidades del transporte urbano de pasajeros, por lo que hay una imperiosa necesidad de adaptar toda la infraestructura para que puedan realizar su trabajo en un marco adecuado. El principal reclamo es que en las puntas de líneas no cuentan con baños adecuados para la higiene personal”, describió la edila de Iniciativa Popular.Hay baños que se encuentran en un estado deplorable para su uso, por falta de higiene diaria y roturas que nunca son arregladas. Además de puertas que no cierran por lo que las personas que los utilizan no tienen intimidad.