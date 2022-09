Tras agotar las entradas en cuestión de dos horas, Imagine Dragons cambió la locación del show del 23 de octubre, que tenía previsto realizarse en el Hipódromo de Palermo, para mudarlo a un espacio más grande, en Costanera Sur. De esta manera, salen nuevas entradas a la venta.

Desde la organización informaron que tomaron la decisión luego de que los fanáticos colmaran la plataforma de venta de entradas y agotaran los tickets. De esta manera, la banda estadounidense podrá brindar un concierto más grande y quienes no lograron conseguir su ticket antes debido al rápido sold out ahora podrán hacerlo.

Todas las entradas adquiridas con anterioridad serán válidas para la nueva locación y quienes no puedan asistir por el cambio de lugar pueden solicitar el reembolso desde el 22 de septiembre hasta el 5 de octubre inclusive.



Cómo conseguir entradas para el show del 23 de octubre de Imagine Dragons

Las entradas para el show -producido por DF Entertainment y Live Nation- podrán adquirirse a partir del 23 de septiembre a las 10, a través de la página All Access.

Los valores van desde los $9500 hasta los $16.000. Los usuarios de Club Personal contarán con un 15% de descuento hasta agotar stock.

Imagine Dragons regresa a Argentina después de cuatro años

La exitosa banda de Las Vegas se presentará en Argentina a cuatro años de su último show en el país, el 16 de marzo de 2016, en el Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro. En aquel entonces, la banda se encontraba presentando su tercer trabajo "Evolve". Un año antes había tocado en el predio de Tecnópolis, el 14 de abril de 2015.

La gira que trae a Imagine Dragons al país respalda al último proyecto de la banda llamado "Mercury", un trabajo discográfico dividido en dos partes, tras el lanzamiento de su cuarto álbum "Origins" (2018). El tour inició el 6 de febrero en Miami y finalizará en febrero de 2023, con dos últimos espectáculos en Sudáfrica.

La banda vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo en más de 10 años de carrera, luego de debutar con "Night Visions", disco que vendió más de 9 millones de copias en todo el mundo, y contiene los singles "It's Time"; "Radioactive"; "Demons"; y "On Top of the World", que lideraron las listas de todo el mundo.