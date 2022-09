Dua Lipa se despidió de la Argentina después de completar su doble fecha de recitales en el Campo de Polo de Palermo, para continuar con su gira “Futuro Nostalgia Tour”. “Buena comida, buen vino, buenos recuerdos, gracias Buenos Aires”, dijo sobre su paso por la ciudad, que incluyó recorridos por distintos puntos icónicos. de la capital porteña.

La estrella británica de 27 años llegó al país el lunes pasado, tras un impresionante show en el festival "Rock In Rio" de Brasil. Se alojó en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, que estuvo rodeado de fanáticos que la esperaban, y a quienes saludó, firmó autógrafos y se sacó fotos.

El martes, tras hacer la prueba de sonido para el primero de sus dos shows, visitó El Ateneo Grand Splendid, y en las redes sociales circularon videos en los que se la ve recorriendo los pasillos de la librería, comprando libros e interrumpiendo su recorrido para sacarse fotos con sus fans.

Después, almorzó en El Preferido, en Palermo, donde también fue recibida por una horda de fans. También visitó el Cementerio de la Recoleta y la tumba de Eva Duarte de Perón; y la célebre calle Caminito, en La Boca.

Furor por los dos shows en el Campo de Polo

El martes, poco después de las 19, la ídola pop salió al escenario del Campo Argentino de Polo. “Buenas noches, Buenos Aires. Aquí comienza la fiesta”, dijo en castellano, enfundada en un ajustado traje verde, uno de los tantos vestuarios que utilizó. Abrió la noche con tres canciones que fueron ovacionadas, "Physical", "New Rules" y "Love Again".

En la siguiente hora y media fueron pasando algunos éxitos como "Cool", "Break My Heart", "Boys Will Be Boys", "Good in Bed" y "Levitating". "Cold Heart" trajo en pistas la voz de Elton John y, a modo de tributo, hubo despliegue de banderas argentinas y de la diversidad por parte de todo el cuerpo de baile. La performance se doblegó el miércoles por la noche, cuando dio su segundo concierto, con sold out nuevamente.

La despedida de Dua Lipa de la Argentina

Después del segundo show, la artista cerró su estadía con una cena en otro restaurante de Palermo, Atte. Pizzería Napoletana, cuyo creador de recetas es Anthony Falco, fundador de la famosa pizzería Roberta’s en Nueva York.



Y este jueves se despidió del país con un posteo en sus redes sociales, en el que destacó la comida y el buen vino argentino, y dio por finalizada su segunda visita al país, ya que en 2017 tocó como telonera de Coldplay, dentro de la gira "A Head Full Of Dreams World Tour".

Cerca del mediodía, voló rumbo a Chile donde va a presentarse este viernes en el Estadio Bicentenario de Santiago. Tiene previsto continuar con su tour en el Parque Salitre Mágico de Bogotá el 18; en el Foro Sol de Ciudad de México el 21; y en el Estadio Borregos de Monterrey el 23. También actuará en el Firefly Festival en Dover y cerrará su gira en Oceanía.