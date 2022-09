El suizo Roger Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos, le pondrá fin este viernes a su brillante carrera en la que logró 20 torneos de Grand Slams, entre otros títulos, en la Laver Cup, el torneo de exhibición que se juega en Londres y en el que competirá solo en dobles y con un compañero de lujo: el múltiple campeón español Rafael Nadal.



Federer y Nadal, una de las máximas rivalidades de la historia del tenis, se unirán para conformar el dobles del equipo de Europa que jugará este viernes no antes de las 17 ante el Resto del Mundo, que opondrá a los norteamericanos Jack Sock y Frances Tiafoe.



La jornada histórica en el estadio londinense The O2 Arena comenzará a las 9 con el primero de los tres partidos de singles del certamen que se extenderá hasta el domingo, y será televisada por ESPN y la plataforma Star +.



Federer dejó atrás semanas de incertidumbre y especulaciones cuando anunció el jueves pasado la fecha definitiva a su retiro del tenis, y en su última vez en una cancha se le cumplirá el deseo que pidió ni bien pisó Londres, compartir equipo con "Rafa", otro gigante dueño de 22 títulos de Grand Slam, récord absoluto.



El equipo de Europa, que ganó las cuatro ediciones anteriores de la Laver Cup jugadas en 2017, 2018, 2019 y 2021 (no se realizó en 2020 cuando la pandemia de coronavirus alcanzó su pico máximo), tendrá como capitán a una gloria como el extenista sueco Bjorn Borg.



La formación de los europeos incluirá al "Big Three" completo, ya que también estará el serbio Novak Djokovic, y completarán el noruego Casper Ruud, el griego Stefanos Tsitsipas y el escocés Andy Murray, más el italiano Matteo Berrettini como suplente y seguro reemplazante de Federer en los partidos de singles.



Resto del Mundo, por su parte, tendrá presencia argentina ya que estará Diego Schwartzman, más el canadiense Félix Auger-Aliassime, el australiano Alex De Miñaur y los estadounidenses Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Jack Sock.



El capitán del equipo del argentino será otro grande del tenis, el estadounidense John McEnroe. Según informó la Laver Cup, la programación para la primera de las tres jornadas es la siguiente (cada día habrá tres partidos de singles y uno de dobles):



Viernes: a las 9: Casper Ruud vs. Jack Sock. A continuación: Stefanos Tsitsipas vs. Diego Schwartzman. A las 15: Andy Murray vs. Alex De Miñaur. A continuación: Roger Federer y Rafael Nadal vs. Jack Sock y Frances Tiafoe.

Federer fue número uno del mundo durante 310 semanas en total, cifra sólo superada por las 373 semanas del serbio Djokovic. El suizo posee el récord de mayor número de semanas consecutivas como número uno, con 237. Además, ha finalizado el año en lo más alto de ranking en cinco ocasiones, las mismas que el español Nadal y el estadounidense Jimmy Connors.