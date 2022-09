Hace 31 años, el 24 de septiembre de 1991, Nirvana, la banda de grunge estadounidense, presentaba su emblemático disco "Nevermind", del que vendieron más de 30 millones de copias en todo el mundo. Y cuenta con una de las portadas icónicas del rock, con un bebé desnudo bajo el agua mirando un billete de un dólar.



“Era una nueva era. El mundo estaba experimentando un cambio y se alejaba cada vez más de la definición del rock de los '80”, recordó el bajista Krist Novoselic, creador de la banda junto a Kurt Cobain.



"El atractivo de Nirvana radicaba en sus melodías y su fuerza, inspiradas no solo en el punk sino en una amplia variedad de predecesores del rock. Teníamos un conocimiento bastante amplio de la música. No éramos rockeros punk dogmáticos, a pesar de que veníamos de la escena hardcore estadounidense. Nos encantaban los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Black Flag, Flipper. Todo se juntó y eso es lo que tenemos. El documento de eso es Nevermind", aseguró Novoselic.

A pesar del paso de los años, el álbum sigue vigente. "Es atemporal. Creo que parte de eso se debe a que las canciones son realmente buenas. La producción no es sofisticada. Es solo bajo, batería y guitarra. No hay ningún tipo de sonido de moda. Sé que no podría haberse hecho mejor en esta época, por más que toda la tecnología esté a nuestro alcance", consideró el bajista.

A Nirvana le dieron 65 mil dólares para hacer "Nevermind", grabado en el Sound City Studios, en Los Ángeles. Si bien el estudio había sido reservado originalmente para marzo y abril de 1991, grabaron entre mayo y junio de ese mismo año.

Ya tenían demos de ochos canciones: “Immodium” (titulada luego “Breed”), “Dive” (lanzada posteriormente como Lado B de “Sliver”), “In Bloom”, “Pay to Play” (rebautizada como “Stay Away”), “Sappy”, “Lithium”, “Here She Comes Now” (incluida en Velvet Underground Tribute Album: Heaven and Hell Volume 1), y “Polly”.



Quién era el bebé desnudo de la tapa

Spencer Elden, quien tiene 31 años, fue el bebé de la tapa del albun. En 2021, hizo una demanda acusando a Nirvana de "promocionar pornografía infantil de manera intencional y comercial" y de hacer "uso de la fuerza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música".

La demanda también sostenía que los acusados se beneficiaron y continúan beneficiándose de "la comercialización de la explotación sexual" de su imagen. Entre los señalados aparecían Dave Grohl y Krist Novoselic, que junto al fallecido Kurt Cobain componían la formación clásica de Nirvana.

También fueron demandados el fotógrafo, Kirk Weddle, y Courtney Love, viuda y heredera del patrimonio de Cobain. Chad Channing, baterista de los primeros años de Nirvana, figuraba en la demanda, pero la había abandonado en 1990, antes de que saliera el disco.

Por qué la Justicia desestimó la demanda

este año, un tribunal federal de California desestimó la demanda entablada por Elden, entre otras cosas, porque sabía que era él quien aparecía en la tapa, desde hacía diez años antes de ir a la Justicia, por lo que se consideró que tardó mucho tiempo en presentarse.

Era la segunda vez que Elden perdía una demanda contra los exintegrantes de la banda. La vez anterior, el mismo tribunal había rechazado la primera presentación debido a que Elden no presentó su denuncia dentro del plazo establecido por la ley para que tenga su respuesta de los exintegrantes y herederos de Nirvana. aunque le dejó la posibilidad de una segunda presentación que, finalmente, también fue desestimada.

La portada del disco es considerada una de las más icónicas de la historia del rock. Y Elden, como adolescente y como adulto, la recreó en varias oportunidades



Una de las tantas veces fue en 2016, cuando se cumplieron 25 años de la publicación del álbum. Sin embargo, en otras ocasiones mostró su disgusto ante la prensa por estar vinculado a esa imagen.



Desde su debut, la banda ha vendido más de 80 millones de álbumes a nivel mundial y en 2014, Nirvana ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.