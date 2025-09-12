La banda Romapagana, liderada por Andrea Prodan, vuelve a los escenarios de Buenos Aires. Este sábado, desde las 23 hs., se presentará en El Emergente (Francisco Acuña de Figueroa 1030). Lo hará junto a El Vuelto, agrupación que encabeza Ismael Sokol (hijo de Alejandro, el recordado cantante de Las Pelotas). El último concierto de Romapagana había sido en marzo pasado en Traslasierra, Cordoba.

El grupo tiene más de 17 años de trayectoria y está integrado por Andrea Prodan (guitarra y voz), Fabian "Rojo" Limardo (guitarra), Diego Segovia (bajo) y Diego Lavorato (batería).

Romapagana continúa preparando el material que integrará su segundo disco de estudio, sucesor del álbum de 2011 que lleva el nombre de la banda.