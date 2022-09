Los Pumas no pudieron despedirse como querían. Con una actuación en la que pagó cara la indisciplina, la selección argentina cayó 38-21 ante Sudáfrica en Durban y cerró en el último puesto una nueva edición del Rugby Championship. Un rato antes, los All Blacks vencieron a Australia 40-14 para asegurarse el título por octava ocasión, gracias a una mejor diferencia que los Springboks.

Pese a la caída de la semana pasada como local, Los Pumas se plantaron de igual a igual ante el actual campeón del mundo, y le dieron batalla durante casi 20 minutos hasta que Jasper Wies rompió el marcador con el primer try para el local. El capitán, Siya Kolisi, estiró la ventaja a 14-0 con otro try diez minutos más tarde. A esa altura, las infracciones argentinas motivaron dos tarjetas amarillas, ventaja demasiado amplia para los sudafricanos, que llegaron a tomar 17 puntos de ventaja con un penal de Frans Steyn.

Sin embargo, entre el final del primer tiempo y el arranque del segundo, Los Pumas apoyaron un try por intermedio de Gonzalo Bertranou y otro a través de Juan Martín González, ambos convertidos por Emiliano Boffelli, que le pusieron suspenso al marcador. Un try penal de los Springboks estiró la ventaja, pero de inmediato los argentinos volvieron a quedar a tiro con try de Gonzalo Moroni. A esa altura, el juego se había abierto y estaba para la definitiva reacción argentina o para que los sudafricanos liquidaran el juego.

Y lo que prevaleció fue la marea verde, que desbordó a la defensa de Los Pumas y provocó un nuevo try penal para sentenciar el partido. Ya en tiempo de descuento, los sudafricanos volvieron a vulnerar el ingoal visitante para sellar el 38-21 definitivo, que pareció excesivo por el desarrollo del juego y que terminó siendo un duro castigo para las infracciones cometidas por los sudamericanos.

Más allá de la derrota, Los Pumas completaron su mejor producción desde que comenzaron a participar en el Rugby Championship en 2012, ya que vencieron a Australia (48-17) y Nueva Zelanda (25-18), y perdieron 26-41 con los Wallabies, 3-53 con los All Blacks y con los Springboks, 20-36 y 21-38.

El seleccionado argentino cerrará su temporada internacional en noviembre con una gira por el Reino Unido: el 6 se enfrentará a Inglaterra en el estadio Twickenham de Londres; el 12 se medirá con Gales en el Principality Stadium de Cardiff y el 19 jugará ante Escocia en el Murrayfield de Edimburgo.