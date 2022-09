Mientras multitudes cortaban el puente Rosario-Victoria y los intendentes de la costa del Paraná viajaban a Buenos Aires para pedir más intervención por el ecocidio y el humo que invadió Rosario por varios días y para la sanción de una Ley de Humedales a nivel nacional; pocos tomaron en cuenta un dato que es desconocido: Santa Fe tiene su propia Ley de Humedales hace tres años. Pero no se reglamenta. No sólo hay desidia del gobierno provincial que tiene la responsabilidad sino que la mayoría de la oposición que subió sus videos a las redes reclamando al Congreso de la Nación, no tiene en la propia provincia en la que legisla -salvo pocas excepciones, claro está- el mismo entusiamo y empatía con el tema. La Ley de Humedales santafesina se sancionó el 23 de diciembre de 2019 y, es obvio que no tiene potestad sobre el enorme humedal de las islas entrerriranas pero sí puede regular el uso de tierras y su preservación dentro de la provincia. Claro que para eso debería contar primero con el Registro de Humedales de Santa Fe que aún no se termina de confeccionar. ¿Por qué no se avanza con el tema? "Porque a nivel provincial juegan los mismos intereses que hay contra la ley nacional", dijo el diputado provincial y autor de la ley Fabián Palo Oliver.

El legislador del radicalismo cree que aquí también el corrimiento de la frontera agrícola expulsó a la ganadería a tierras no tradicionales y muchas de ellas podrían estar afectadas a un regimen de protección especial. "En diciembre de 2020, un año después de ser aprobada la ley, se nos informa por única vez desde el ministerio de Medio Ambiente de la provincia que se estaba terminando con el registro de humedales y una vez que se terminara se iba a dar a conocer el decreto reglamentario pero eso nunca pasó", dijo Palo Oliver que destacó en todo momento el acompañamiento de unos pocos diputados entre ellos Rubén Giustiniani del bloque Igualdad.

"Nosotros presentamos por primerva vez el proyecto en 2017 a partir de muy pocos antecedentes que había en el país, lo único firme que teníamos era la media sanción que en su momento habia dado el Senado de la provincia para declarar de interés público a los humedales santafesinos y promover el cuidado de los mismos a partir del valor que tienen esos ecosistemas", explicó el diputado del radicalismo.

-¿Cuáles son la razones por las que cuesta tanto avanzar en la provincia con este tema?- quizo saber Rosario/12

-Acá hay una discusión cada vez que desde algunos sectores se intenta dar algún debate ligado con ponerles límites a la avaricia que tienen muchos productores; se nos demonmiza, se nos ataca. Pero bueno, nosotros estos debates los damos y los vamos a seguir dando. Creemos que llegó el momento de que Santa Fe y la nación discuta nuevos modelos productivos ligados al cuidado del ambiente y a la sustentabilidad. Hay mucha hipocresía, hay mucho mensaje político sobre el cuidado del ambiente pero después no tienen la valentía para poner límites y enfrentar a aquellos productores que permanentemente agreden al medio ambiente- dijo Palo Oliver.

El legislador provincial reconoció que quizás este desinterés por la ley provincial de humedales "tenga que ver con que el proyecto se sancionó en un momento donde no había ecocidio, porque este tema se extendió más allá de las organizaciones ambientalistas y determinada dirigencia en el momento en que comenzaron los incendios voraces en las islas de Ente Ríos y se vio de forma impactante cómo se estaba arrasando ese ecosistema. Un proceso que, en la dimensión que tiene actualmente, empezamos a vivir en pandemia", especificó.

Para el diputado del radicalismo, no hay una incapacidad del Estado en sus distintos niveles. "Lo que hay es una fuerte cobardía para tomar la decisión política de poner los límites que hay que poner. Esto no significa romper con los modelos productivos actuales sino reglamentarlos e impedir que se siga destruyendo el medioambiente de manera acelerada como está ocurriendo". Y agregó que "todos queremos que a los productores les siga yendo bien pero lo que es cierto es que hay que encontrar un límite que debe poner el Estado porque la producción no se va a autolimitar por sí sola". concluyó.

Más allá del registro que tienen que confeccionar el ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, los principales humedales de la provincia reconocidos por la Convención Ramsar son: Jaaukanigás, ubicado el departamento General Obligado; Laguna Melincué, en el departamento General López; y el Bi-provincial Delta e Islas del Paraná, que comprende parte del territorio del departamento San Jerónimo. Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. ​ Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y da lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres.