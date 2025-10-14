Hoy martes 14 de octubre, la Selección argentina se mide ante Puerto Rico desde las 21:00, en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense de Miami, en el marco de un amistoso internacional correspondiente al cierre de la ventana FIFA. Luego del triunfo sobre Venezuela, este será el último choque de la gira amistosa de los dirigidos por Lionel Scaloni.
La Selección Argentina tiene una prueba muy amistosa con Puerto Rico en Miami
La Selección Argentina enfrenta y el técnico Lionel Scaloni prevé mover algunas piezas y darle minutos a Lautaro Rivero (River), José Manuel López y Aníbal Moreno (Palmeiras), los nuevos jugadores del plantel.
El entrenador y su cuerpo técnico consideran que esta ventana de amistosos, como la próxima de noviembre que llegará a Angola y Marruecos, es ideal para probar y darle actividad a todos o la gran mayoría de los futbolistas que fueron citados,