La Selección Argentina tiene una prueba muy amistosa con Puerto Rico en Miami

La Selección Argentina enfrenta y el técnico Lionel Scaloni prevé mover algunas piezas y darle minutos a Lautaro Rivero (River), José Manuel López y Aníbal Moreno (Palmeiras), los nuevos jugadores del plantel.

El entrenador y su cuerpo técnico consideran que esta ventana de amistosos, como la próxima de noviembre que llegará a Angola y Marruecos, es ideal para probar y darle actividad a todos o la gran mayoría de los futbolistas que fueron citados,