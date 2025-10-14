► MARTES 14
107 Faunos y Samuel Acosta en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.
Andrés Capra, Berger, EFK y VJ UnPlug en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 22.
► MIÉRCOLES 15
Mike Love en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.
Pipi Piazzolla Trío en Virasoro, Guatemala 4328. A las 20.
► JUEVES 16
Gondwana y Riddim en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.
Ryan, Pizza y Narciso en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde las 20.
Don Adams y Reybruja en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.
Benito Cerati y Mariana Michi en Maquinal, Anchorena 164. A las 21.
Rise of the Northstar en El Teatrito, Sarmiento 1752. A las 22.
Cardellino en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Feriados en el Centro Cultural El Surco, Av. Boedo 830. A las 20.
Criminal Tango en Rosa Chicle, Pte. Perón 3290, San Martín. A las 21.
Camila en Quality Arena, Córdoba. A las 21.
► VIERNES 17
Guns N' Roses en el Estadio de Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544. A las 21.
Los Espacios, Kaixara y Bisturí en Roseti, Gallo 764. Desde las 20.30.
Agustín Capponi en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. A las 23.40.
Carolina De La Muela en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.
Laura Chimaras en el Teatro Devoto, Lincoln 3815. A las 20.
Camila en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Mis Peores Enemigos, Portland y Estrella en El Archibrazo, Mario Bravo 441. Desde las 21.
La Tukura, Cabos Sueltos, Pezkoi, Inocente Adicción y Flycat en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 21.
Criminal Tango en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811. A las 23.
Juan Pablo Navarro Cuarteto en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20.
Juan Pollo Raffo en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.
Feriados en la Pemña, Anfiteatro de la EMPA, Vélez Sársfield 680, Avellaneda. A las 22.30.
Winona Riders en Club Re, Garibaldi 228, Quilmes. A las 20.
Iván Guede en Museo Cemento, San Martín 4750, Villa Ballester. A las 19.30.
Virus en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.
Pety de Riddim, Artifex, DJ Nelson y DJ Rasflek en Mauris Bar, Dorrego 745, Zárate. Desde las 21.
Nonpalidece en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 21.
MCAS en Chauvin, San Luis 2849, Mar del Plata. A las 20.
Bestia Bebé en Studio Theater, Córdoba. A las 21.
Camionero en Mamadera, San Luis. A las 21.
Valentino Merlo en Arena Maipú Stadium, Mendoza. A las 22.
Takiri Folklore en la Escuela de Música de Cafayate, Salta. A las 19.
► SÁBADO 18
Guns N' Roses en el Estadio de Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544. A las 21.
Rauw Alejandro en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
El Kanka y Adrián Berra en el Teatro Ópera, Av. Corrientes 860. A las 20.
Boom Boom Kid en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.
Ocelote Beats en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. A las 21
Carlita, Parallelle, Mira y Nacho Bolognani en Ciudad Universitaria. Desde las 21.
Florencia Núñez en La Carbonera, Carlos Calvo 299. A las 21.30.
Amar Azul, El Chili Fernández, La Base y Meta Guacha en Cumbia Konex, Sarmiento 3131. Desde la medianoche.
Esteban Freytes Grupo en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20.
La Franela y Gauchos of the Pampa en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. A las 19.
Gloriosos Neptunos y Los Sin Fe en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.
Fievre, Coso y Los Vencidos en Club V, Av. Corrientes 5008. Desde las 23.
Winona Riders en Beer Garden, España 451, Lomas de Zamora. A las 20.
La Cara de los Últimos, Gi y Glorencio en el Espacio Cultural Laberinto, Av. Rivadavia 18.432, Morón. Desde las 20.
Luciana Jury en la Biblioteca Popular Rivadavia, Gral. Roca 3155, Villa Ballester. A las 21.
Estelares en el Teatro Don Bosco, Diego Palma 289, San Isidro. A las 21.
Nonpalidece en Garage Club, Ameghino 655, Zárate. A las 21.
Los Auténticos Decadentes en Noches Capitales, Hipódromo de La Plata, 44 y 115, La Plata. A las 21.
Caras Extrañas en el Estadio Atenas, Calle 13 entre 58 y 59, La Plata. A las 19.
Superlógico y Rocambole en Plaza de la Música, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 21.
Turf en BrewHouse Puerto, Diag. Garibaldi 4830, Mar del Plata. A las 21.
Fonso y las Paritarias, Isla de Flores & Próspero Raúl Cantón en Aceto, 25 de Mayo 851, Tandil. Desde las 21.
Belarus y Cecilia y las Conspiraciones en Studio Bar, Pasteur 270, Trenque Lauquen. A las 21.30.
Malandro, Bruno Tredici, Nicolás Herrera y Violeta Stelar en HAUS, Santa Fe. Desde las 22.
Matilda en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.
► DOMINGO 19
Rauw Alejandro en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Gondwana y Hoy Lila en Makena, Fitz Roy 1519. A las 19.
Helena Sarmiento en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 18.
Proyecto Jacobino Sinfónico en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.
Euforia 61 en Casa Colombo, Gallo 557. A las 20.
Criminal Tango en El Boliche de Roberto, Bulnes 331. A las 22.
Caetano Evon en el Centro Cultural Thames, Thames 1426. A las 20.
Nico Bereciartúa en Muddy’s Club, Mariano Acosta 168, Ituzaingó. A las 21.
Florencia Núñez en Distrito Siete, Rosario. A las 20.
Camila en el Anfiteatro Humberto de Vito, Rosario. A las 21.