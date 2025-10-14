► MARTES 14

107 Faunos y Samuel Acosta en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.

Andrés Capra, Berger, EFK y VJ UnPlug en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 22.





► MIÉRCOLES 15

Mike Love en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Pipi Piazzolla Trío en Virasoro, Guatemala 4328. A las 20.





► JUEVES 16

Gondwana y Riddim en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.

Ryan, Pizza y Narciso en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde las 20.

Don Adams y Reybruja en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.

Benito Cerati y Mariana Michi en Maquinal, Anchorena 164. A las 21.

Rise of the Northstar en El Teatrito, Sarmiento 1752. A las 22.

Cardellino en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Feriados en el Centro Cultural El Surco, Av. Boedo 830. A las 20.

Criminal Tango en Rosa Chicle, Pte. Perón 3290, San Martín. A las 21.

Camila en Quality Arena, Córdoba. A las 21.





► VIERNES 17

Guns N' Roses en el Estadio de Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544. A las 21.

Los Espacios, Kaixara y Bisturí en Roseti, Gallo 764. Desde las 20.30.

Agustín Capponi en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. A las 23.40.

Carolina De La Muela en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.

Laura Chimaras en el Teatro Devoto, Lincoln 3815. A las 20.

Camila en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Mis Peores Enemigos, Portland y Estrella en El Archibrazo, Mario Bravo 441. Desde las 21.

La Tukura, Cabos Sueltos, Pezkoi, Inocente Adicción y Flycat en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 21.

Criminal Tango en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811. A las 23.

Juan Pablo Navarro Cuarteto en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20.

Juan Pollo Raffo en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.

Feriados en la Pemña, Anfiteatro de la EMPA, Vélez Sársfield 680, Avellaneda. A las 22.30.

Winona Riders en Club Re, Garibaldi 228, Quilmes. A las 20.

Iván Guede en Museo Cemento, San Martín 4750, Villa Ballester. A las 19.30.

Virus en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.

Pety de Riddim, Artifex, DJ Nelson y DJ Rasflek en Mauris Bar, Dorrego 745, Zárate. Desde las 21.

Nonpalidece en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 21.

MCAS en Chauvin, San Luis 2849, Mar del Plata. A las 20.

Bestia Bebé en Studio Theater, Córdoba. A las 21.

Camionero en Mamadera, San Luis. A las 21.

Valentino Merlo en Arena Maipú Stadium, Mendoza. A las 22.

Takiri Folklore en la Escuela de Música de Cafayate, Salta. A las 19.





► SÁBADO 18

Guns N' Roses en el Estadio de Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544. A las 21.

Rauw Alejandro en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

El Kanka y Adrián Berra en el Teatro Ópera, Av. Corrientes 860. A las 20.

Boom Boom Kid en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Ocelote Beats en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. A las 21

Carlita, Parallelle, Mira y Nacho Bolognani en Ciudad Universitaria. Desde las 21.

Florencia Núñez en La Carbonera, Carlos Calvo 299. A las 21.30.

Amar Azul, El Chili Fernández, La Base y Meta Guacha en Cumbia Konex, Sarmiento 3131. Desde la medianoche.

Esteban Freytes Grupo en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20.

La Franela y Gauchos of the Pampa en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. A las 19.

Gloriosos Neptunos y Los Sin Fe en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

Fievre, Coso y Los Vencidos en Club V, Av. Corrientes 5008. Desde las 23.

Winona Riders en Beer Garden, España 451, Lomas de Zamora. A las 20.

La Cara de los Últimos, Gi y Glorencio en el Espacio Cultural Laberinto, Av. Rivadavia 18.432, Morón. Desde las 20.

Luciana Jury en la Biblioteca Popular Rivadavia, Gral. Roca 3155, Villa Ballester. A las 21.

Estelares en el Teatro Don Bosco, Diego Palma 289, San Isidro. A las 21.

Nonpalidece en Garage Club, Ameghino 655, Zárate. A las 21.

Los Auténticos Decadentes en Noches Capitales, Hipódromo de La Plata, 44 y 115, La Plata. A las 21.

Caras Extrañas en el Estadio Atenas, Calle 13 entre 58 y 59, La Plata. A las 19.

Superlógico y Rocambole en Plaza de la Música, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 21.

Turf en BrewHouse Puerto, Diag. Garibaldi 4830, Mar del Plata. A las 21.

Fonso y las Paritarias, Isla de Flores & Próspero Raúl Cantón en Aceto, 25 de Mayo 851, Tandil. Desde las 21.

Belarus y Cecilia y las Conspiraciones en Studio Bar, Pasteur 270, Trenque Lauquen. A las 21.30.

Malandro, Bruno Tredici, Nicolás Herrera y Violeta Stelar en HAUS, Santa Fe. Desde las 22.

Matilda en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.





► DOMINGO 19

Rauw Alejandro en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Gondwana y Hoy Lila en Makena, Fitz Roy 1519. A las 19.

Helena Sarmiento en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 18.

Proyecto Jacobino Sinfónico en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Euforia 61 en Casa Colombo, Gallo 557. A las 20.

Criminal Tango en El Boliche de Roberto, Bulnes 331. A las 22.

Caetano Evon en el Centro Cultural Thames, Thames 1426. A las 20.

Nico Bereciartúa en Muddy’s Club, Mariano Acosta 168, Ituzaingó. A las 21.

Florencia Núñez en Distrito Siete, Rosario. A las 20.

Camila en el Anfiteatro Humberto de Vito, Rosario. A las 21.





