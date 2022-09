El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las presidenciales del próximo domingo, puso como ejemplo la victoria de Donald Trump en 2016 en Estados Unidos para pedir a la militancia opositora luchar contra la abstención y así poder ser electo en primera vuelta.



En un acto celebrado este domingo en la escuela de samba Portela, en Río de Janeiro, Lula pidió buscar a los indecisos y a los que defienden no ir a votar para que lo hagan el domingo 2 y así evitar el abstencionismo que en 2016 benefició a Trump en la elección en la que derrotó a la demócrata Hillary Clinton.



Lula dijo que el jueves próximo acudirá al debate de la cadena Globo en Río de Janeiro para pedirle a la población que acudan a votar y en ese marco alertó sobre acciones del bolsonarismo para impedir que funcionen en algunas ciudades los colectivos del servicio público con regularidad.



En ese marco, Lula recordó que el actor Robert De Niro insultó a Trump porque no podía creer que haya sido elegido por el pueblo estadounidense.



"De Niro recibió la respuesta de Trump y Trump le dijo: 'Solo tenías que haber convencido a 8 millones de votantes de Hillary Clinton para que fueran a votar y ella habría ganado, pero te quedaste en el insulto y yo gané", narró Lula.



La cita a Trump tiene que ver también porque el republicano es uno de los aliados de Bolsonaro, que acusó a la justicia electoral de buscar su derrota, sin presentar pruebas de supuestas irregularidades.



El llamado de Lula tiene que ver con la posibilidad de vencer en una primera vuelta, para lo cual luchará contra la abstención y el voto nulo, además de convocar a los laboristas de Ciro Gomes, el candidato del Partido Democrático Laborista (PDT) que está tercero en las encuesta y se ha convertido en un severo crítico de un ex aliado como el líder del Partido de los Trabajadores.



Lula pidió no caer en provocaciones y no buscar convencer al "bolsonarista fanático" sino a los millones de indecisos.



En ese marco, Lula sostuvo que al contrario de Gomes, si el líder histórico del PDT, el varguista Leonel Brizola, estuviera vivo, seguramente estaría gritando "Fuera Bolsonaro" a su lado.



El expresidente brasileño participó de una mitin en el salón de la escuela de samba Portela organizado por el intendente centroderechista Eduardo Paes, quien afirmó que la elección de Lula en primera vuelta sin necesidad de balotaje es fundamental para la paz social del país, previendo violencia del lado de la ultraderecha.