Dahmer, la miniserie de Netflix que retrata los crímenes cometidos por Jeffrey Dahmer —más conocido como el Caníbal de Milwaukee, que mató a 17 hombres en Estados Unidos entre 1978 y 1991— es una de las más vistas de la plataforma de streaming en Argentina y en el mundo. El estreno de este thriller no solo no pasó desapercibido para el público, tampoco para las familias de las víctimas de este asesino serial, quienes expresaron su enojo con la ficción. "Es revivir el trauma una y otra vez", afirmaron en Twitter.





Dahmer: el video que compara una escena de la serie con la declaración real de la hermana de una de las víctimas





Todo comenzó días atrás, con la publicación en esa red social de un video que comparaba la verdadera declaración de Rita Isbell, hermana de Errol Lindsey Isbell, una de las 17 víctimas de Dahmer, durante el juicio con la versión ficcionada de esa situación.

En el posteo, se muestra a Rita Isbell hablando ante el jurado, visiblemente afectada por el brutal crimen de Errol y por la presencia del asesino. En medio de una crisis nerviosa y a los gritos, la joven llama "satanás" a Dahmer.

Luego, deja el estrado y se acerca a Jeffrey para hablarle cara a cara. "Déjame mostrarte lo que es estar fuera de control. Esto está fuera de control", dice Rita, mientras es contenida por varios policías que le impiden acercarse más al acusado, quien permanece impávido ante la situación.

La respuesta de la familia de una víctima de Dahmer sobre la serie: "Es salvaje"

Ese tuit provocó la respuesta directa de los Isbell. "No le diré a nadie qué ver, sé que el true crime es enorme, pero si realmente tienes curiosidad acerca de las víctimas, mi familia (los Isbell) están enfadados con esta serie. Es revivir el trauma una y otra vez, ¿y para qué? ¿Cuántas películas, series o documentales necesitamos?", escribió @ericthulhu en Twitter.

Y se quejó por la escena que muestra a Rita Isbell ante el tribunal. "Recrear a mi prima teniendo una crisis emocional en el juzgado frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es salvaje. Salvaje", afirmó.

La cosa no quedó ahí. Los posteos de Eric —primo de los Isbell— tuvieron gran cantidad de retuits y el joven recibió gran cantidad de consultas acerca de si las familias de las víctimas habían dado permiso a Netflix para realizar la serie o si cobraban alguna regalía por ello. A lo que el joven respondió: "No, no avisan a las familias cuando hacen esto. Todo es de registro público, por lo que no tienen que notificar (ni pagar) a nadie. Mi familia se enteró cuando todos los demás se enteraron", explicó.

Tras estas declaraciones, el joven volvió a arremeter contra los creadores de la miniserie de Netflix quienes, en videos promocionales, sostuvieron que buscaban ser fieles a lo ocurrido, respetando a las víctimas y a sus familiares. "Cuando dicen que están haciendo esto con respeto a las víctimas u honrando la dignidad de las familias, nadie les contacta. Mis primos se despiertan cada pocos meses con llamados (telefónicos) o mensajes y se enteran de que hay otra producción sobre Dahmer. Es cruel", concluyó.

De qué trata "DAHMER-Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer", la nueva serie de Netflix





El thriller creado y dirigido por Ian Brennan y Ryan Murphy cuenta la vida de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más macabros de los Estados Unidos que saltó a la fama como el "caníbal de Milwaukee".

"Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer se cobró horriblemente la vida de diecisiete víctimas inocentes. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer es una serie que expone estos crímenes desmesurados, centrados en las víctimas desatendidas y sus comunidades afectadas por el racismo sistémico y las fallas institucionales de la policía que permitieron que uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos continuara con su ola de asesinatos a la vista durante más de una década", dice la sinopsis publicada en la plataforma de streaming.

El elenco está liderado por Evan Peters (Jeffrey Dahmer), en el rol protagónico, y Richard Jenkins (Lionel Dahmer), Molly Ringwald (Shari Dahmer), Michael Learned (Catherine Dahmer) y Niecy Nash (Glenda Cleveland). Además, hay participaciones estelares de Ann Miller, Michael Beach, Colby French, Shaun J. Brown, Mac Brandt, Grant Harvey, entre otros.

