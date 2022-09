Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como "Daddy Yankee", anunció su retiro de la música a principios de este año con una gira que lo traerá a Argentina el 1 y 2 de octubre. El rey del reggaeton presenta su “La Última Vuelta World Tour” en el estadio de Vélez Sarsfield para dar cierre a la carrera que lo puso en los números uno de las plataformas de música en todo el mundo.

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", reflexionó el artista de 45 años al anunciar su despedida.



El boricua tiene una relación de tres décadas con la música y con los fanáticos argentinos que lo esperan para cantar sus canciones que se han vuelto himnos a lo largo de estos años.

Daddy Yankee, adorado por los argentinos

Argentina es el tercer país que más consume las canciones de Daddy Yankee en el mundo, luego de México y Estados Unidos, con más de 32.3 millones de reproducciones en YouTube, indicó la plataforma.

Además, su participación en el tema Despacito (de Luis Fonsi) es hasta hoy el video musical más visto en YouTube y forma parte del Billion Views Club (Club del billón de vistas) de la plataforma, ya que superó las 7.9 mil millones de visualizaciones.

Daddy Yankee, tendencia en varias provincias

Entre marzo y abril de este año -luego de anunciar su retiro- el interés de búsqueda por su nombre en YouTube se disparó.

Las regiones de la Argentina en las fue tendencia durante este período fueron: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires.

Y en su lista de temas más populares en nuestro país, de los últimos 12 meses, están:

Daddy Yankee cantó en la cancha de Boca Juniors

El "Big Boss" del reggaetón sorprendió a todos en la cancha de Boca Juniors en octubre de 2009 cuando apareció cantando en el entretiempo del partido entre los locales y Chacarita. Eso sí, nadie pudo disfrutar mucho del fugaz show, ya que Daddy salió al campo y durante unos 10 minutos hizo playback para la grabación del video "Grito Mundial", la canción que presentó para el mundial 2010.

La grabación comenzó en el centro del campo de juego para luego continuar en la tribuna, en medio de "La 12", la barra de Boca Juniors.

Daddy Yankee y su visita a la Villa 20 de Lugano

El artista visitó en 2017 la Villa 20 en el barrio de Lugano, donde fue a dar una charla motivacional a los niños y adolescentes de la zona. En ese marco el cantante popular contó a los niños de la escuela del barrio que no se olvidaba de sus raíces, y que aún conservaba el departamento en el que se crió.

“Cada tanto regreso y me encierro a pensar. Es donde me nutro de ideas, comparto tiempo con gente y me inspira para seguir haciendo música que sea el espejo del pueblo”, dijo.

Daddy Yankee en la Villa 20 de Lugano (Foto: Silvana Gomez Caje)

¿Por qué se retira Daddy Yankee?

"En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado. A este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir a este género en el más grande del mundo”, sostuvo Daddy en el video en el que confirma el final de su carrera musical.

"En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", enfatizó.



