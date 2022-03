Por Erik Gómez

Esta semana, el reggaetón, el género latino urbano más exitoso en los últimos años, fue protagonista de dos noticias que revolucionaron a fanáticos, especialistas y explotaron en las redes sociales. Primero que el “rey” y “big boss” Daddy Yankee sorprendía con la noticia de un nuevo disco que se lanza el jueves 24 de marzo, junto al anuncio de una gira de despedida para retirarse de la música tras 32 años de carrera. Y apenas 24 horas más tarde, el representante argentino del ritmo, Paulo Londra, confirmaba el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Plan A", después de casi tres años en pausa por problemas legales que interrumpieron su carrera.

No quedan dudas de que la sacudida de estos acontecimientos trae nostalgia y tristeza al ambiente, pero también alegría y expectativas por lo que van a brindar ambos artistas para el resto del año. Daddy Yankee y Paulo Londra han hecho bailar, en el mundo y en Argentina, a fanáticos en shows, boliches y festivales. Los hits de ambos fueron reproducidos millones de veces a nivel planetario.

Con la despedida del puertorriqueño de 45 años y el segundo round para el joven Londra (23) -con el que intentará recuperar parte del tiempo ausente- el trap, el rap, el freestyle y el reggaeton explotaron. Las preguntas son varias. ¿Cuál es su legado, qué podemos aguardar de estas estrellas, y de un género ya establecido que cada vez lanza con mayor rapidez nuevos intérpretes a la escena? En diálogo con Página/12 lo analizan y responden Humphrey Inzillo, editor de Rolling Stone y el sociólogo y antropólogo Sebastián Muñoz Tapia.

Daddy Yankee, el que llevó el reggaeton al mundo

Ramón Luis Ayala Rodríguez, de 45 años, compartió en la tarde del domingo un video titulado “Al fin veo la meta”. Lo que ningún fanático del “Big Daddy” se imaginó fue que iba a ser la confirmación del principio del fin de su carrera tras 32 años en la escena.

“Hoy estoy anunciando mi retiro de la música, brindándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección, el álbum ‘Legendaddy’. Les voy a dar todos los estilos que me han definido, en una sola producción”, manifestó el intérprete en las imágenes compartidas.

Finalmente, el último trabajo discográfico del rapero (y el primero en una década) vio la luz este jueves 24 de marzo. En tanto, la gira llamada “La última vuelta” arrancará el 10 de agosto en Oregón, Estados Unidos, y llegará a la Argentina el 1 de octubre.

Sobre los motivos que llevaron al artista a tomar esta decisión no hay precisiones aún, pero se estima que el Rey del Reggaeton dedicará el tiempo a su familia.

No obstante, a pesar de no haber editado ningún álbum de estudio en diez años, la reconocida estrella publicó sencillos que se convirtieron en himnos y fue parte de exitosas colaboraciones con artistas del momento como con su compatriota Bad Bunny ("La Santa", "Soltera", "Vuelve"), Luis Fonsi ("Despacito"), y Ozuna ("La rompecorazones"), hasta Katy Perry ("Con calma"), Camila Cabello ("Havana") y Janet Jackson ("Made for now").

¿Quién es Daddy Yankee?



Ramón Luis Ayala Rodríguez nació el 3 de febrero de 1977, en la capital puertorriqueña de San Juan, pero fue criado en un barrio vulnerable llamado Río Piedras. Los sueños del joven Ayala Rodríguez se centraron en convertirse en un profesional de las Grandes Ligas de Béisbol (MBL). No obstante, esos objetivos se vieron interrumpidos cuando recibió un disparo en una pierna producto de una bala perdida de un enfrentamiento entre bandas.

Un vecino lo salvó, fue llevado al hospital y tuvo que ser intervenido para colocarle una prótesis completa de metal, lo que en la actualidad no le permite bailar o tener desplazamientos fluidos. La música, sin embargo, fue el refugio de la ahora leyenda del reggaeton: a fines de los 90, formó el dúo “Los Cangris” junto a Nicky Jam, editaron un álbum juntos ("El Cangri" en 2002), con buena repercusión local, pero no fue hasta 2004 en que un momento histórico vería la luz.

Ese año Daddy Yankee lanzó “Barrio Fino”, su segundo trabajo en solitario (después de "No mercy" en 1995), cuyo principal sencillo fue “Gasolina”. La canción del pegadizo estribillo “a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina”, se convirtió en viral en pleno 2005: era la canción más pedida en las radios de todo el mundo, lo que se vio reflejado en ventas y en los rankings.

Pero, por sobre todas las cosas, fue la puerta de entrada que llevó al reggaeton al mainstream y que, hasta la actualidad, sentó precedente e influyó a todos los artistas conocidos hasta el momento.

Del hit “Gasolina” a MTV y al infinito

Con “Gasolina” en el tracklist, el disco consagración de Yankee vendió cinco millones de copias en todo el mundo y se hizo acreedor de nominaciones a los Latin Grammy, MTV Video Music Awards, American Music Awards y otros premios. En tanto, la revista Rolling Stone colocó el tema sensación de aquel entonces entre las mejores 500 canciones de todos los tiempos ni más ni menos que en el puesto 50.

A este exitoso puntapié le siguieron otros cuatro álbumes de estudio en solitario (“El Cartel” (2007), “Talento de Barrio” (2008), “Mundial” (2010) y “Prestige” (2012)) que siguieron posicionando a DY al tope de los charts, pero sobre todo, haciendo bailar a millones de personas alrededor del mundo.

El nuevo plan de Paulo Londra

Mientras tanto, en nuestro país la espera terminó y por fin se escucha a Paulo Londra con un nuevo sonido después de casi tres años de disputas legales con sus ex-productores y casa discográfica. El cordobés, de 23 años lanzó “Plan A” a las 19 hs. de este miércoles.

La vuelta de Londra, que reveló su talento en las peleas de gallos (con gran presencia en El Quinto Escalón, la competencia de rap fundada y organizada en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito) y que estuvo a la par de otros raperos del momento como Duki, es toda una expectativa para sus seguidores y para sus colegas que celebraron este regreso.

El "León" Londra lanzó su primer álbum “Homerun” en mayo de 2019 y su último sencillo, “Party”, en septiembre de ese mismo año. Desde entonces, no tuvo la oportunidad de publicar ningún trabajo por el conflicto legal que tuvo con el sello independiente Big Ligas y su productor Ovy On The Drums (Daniel Oviedo).

Londra: su doble tras la batalla legal interminable

El intérprete y autor de “Nena Maldición”, “Adán y Eva” y otros éxitos, acusó haber sido estafado por su equipo, cuando supo que otorgó, a través de un contrato, todos sus derechos musicales, tanto en canciones y voz, hasta 2025. Por lo tanto, todo indicaba que Londra no iba a sacar nuevos hits hasta dicho año.

Según relató Londra, firmó un contrato "engañado". “Vinieron con unas fotocopias, una lapicera cara y me dijeron que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me pidieron que firme unas fotocopias mientras nos filmaban. Luego de hacer el video me dijeron que mire las hojas y que mañana íbamos a tener una charla con los abogados”, relató

Finalmente, el 10 de noviembre de 2021, la revista Billboard anunció que el conflicto millonario entre el cordobés y la discográfica se había resuelto “de manera amistosa” en una corte de Miami a solo tres días de haber iniciado el juicio.

Lo más interesante y curioso de este contexto, influenciado por el “silencio musical” del Londra, es que fue uno de los artistas más escuchados del 2021 en la plataforma de streaming musical, Spotify. Actualmente, está en el puesto 497 de los 500 intérpretes con mayor cantidad de reproducciones en la plataforma, con 10.5 millones por mes.



De Daddy Yankee a Paulo Londra: legado y renacimiento

Entre estas dos bombas para el género urbano, lo que queda, además de los sencillos, los álbumes y el recuerdo, es la reflexión sobre cómo ambos artistas, a nivel mundial, regional y local, cambiaron las reglas para componer música, convertirse en exponentes y romper récords de reproducciones.

Sebastián Muñoz Tapia, DJ, sociólogo y doctor en Antropología de la Universidad de San Martín, explicó a Página/12 que "a partir de 2015, el rap, el trap y el freestyle comenzaron a tener relevancia y reconocimiento", luego de estar por años por debajo del rock nacional y la cumbia. En este sentido, Paulo Londra integra esa lista de artistas que llevaron al género a tener representación local.

Asimismo, afirmó que “Daddy Yankee, el reggaeton y la popularidad del ritmo fueron esa puerta de entrada para que los géneros urbanos proliferaran”. El género "nunca fue tan popular desde 2015 en adelante, siempre estuvo debajo del rock y la cumbia. Pero a través de los nuevos dispositivos, el acceso a internet y las computadoras se empezó a popularizar de forma muy extendida". Y agregó: "El freestyle comenzó a ser importante y eso se dio cuando arrancó a popularizarse más el reggaetón y se generó una confluencia entre el reggaetón, el freestyle y el rap."

En su trabajo académico titulado "Entre los nichos y la masividad. El (t)rap de Buenos Aires entre el 2001 y el 2018", Muñoz Tapia explica que artistas como Londra y ex-freestylers como LIT Khilla y Duki alcanzaron a "nuevas generaciones" sin la necesidad de que hubiese un músico "para cada género".

"Ya no es como en la etapa anterior, en la que había artistas de un género musical para distintos grupos de personas. Los mismos artistas o canciones estaban alcanzando masivamente a distintos tipos de audiencias al mismo tiempo. Y al mismo tiempo adquirieron una amplia transversalidad social y de género, especialmente popular en niños, adolescentes y jóvenes en los inicios de sus veinte", manifiesta en su trabajo para la UNSAM.

Entre “Legendaddy” y “Plan A”

Con respecto al legado de Daddy Yankee, Humphrey Inzillo, editor de la revista Rolling Stone considera que cuando "Gasolina" salió en las radios y se convirtió en una de las canciones más solicitadas, "no había exponentes" que pudieran replicar el género, y destacó a la canción como "la entrada del género al mainstream".

La continuidad, entonces, entre el portorriqueño Daddy Yankee y el cordobés Paulo Londra puede verse en que, en Argentina, los ritmos urbanos están creando de a poco su identidad y esto mucho tiene que ver con el reggaetón y la mirada nacional hacia todo el mundo, generándose puentes "entre producciones viejas, letras que interpelan a la generación Z y, y ritmos divertidos y bailables", acotó Inzillo.

Mientras tanto hoy, y al mismo tiempo, se despide Daddy Yankee con “Legendaddy” y es el esperado regreso, luego de casi tres años, de Paulo Londra con “Plan A”. El fin de una era o el (re)nacimiento de otra? El tiempo lo dirá. Acaso para música urbana se trate de -como reza la canción de Daddy Yankee-, “el mejor de los tiempos”.

