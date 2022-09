#JoystickDivision HBO Max presentó el teaser oficial de The Last of Us, la adaptación a serie del célebre videojuego desarrollado por Naughty Dog: estrena en 2023, tiene a Pedro Pascal como Joel, a Bella Ramsey como Ellie y un elenco de actores de series como Anna Torv (la Olivia Dunham de Fringe) en el papel de Tess. Además, también en el cruce de gaming y tevé, el miércoles 30/9 habrá final con transmisión por los canales digitales de TNT Sports para el Desafío Celebrity MultiVersus, del juego de peleas entre personajes de la Warner Bros, con cruces insólitos como Batman vs LeBron o Steven Universe vs Arya Stark.



#Festivalipsis El Festival Internacional de Danza por la Identidad exhibirá 16 obras con temáticas como derechos humanos, identidad, diversidad sexual, discapacidad o pueblos originarios (viernes 30/9 y sábado 1/10 en el Teatro Argentino de La Plata, y domingo 2/10 en Tecnópolis, con entrada libre). Y el Festival de Arte Sonoro Indígena que organizan el INaMu y el Ministerio de Cultura reunirá a artistas de culturas qom, wichi, guaraní, kolla, huarpe, charrúa y mapuche (8 al 10/10 en Puerto Iguazú, Misiones).



#SoloLectura Dos hermanas a 5 mil kilómetros, pero unidas por videollamadas, protagonizan la novela La encomienda (Anagrama), de la colombiana Margarita García Robayo, que tendrá presentación el jueves 29/9 en Libros del Pasaje, Palermo. Y una chica frenética entre alcohol y pastillas anima Aunque venga de afuera (Azul Francia Editorial), primera novela de la fotógrafa y poeta rosarina Marina Eleonora Rubio, que también se presenta el 29/9, pero en Casa Brandon.



#VideosConCrema Mermelada de Morcilla compartió el clip de El éxito es para los idiotas, pieza irónica, divertida y austera dirigida por la dupla Bosque de Píxels. Nonpalidece estrenó video para Todo pasa, unipersonal de baile solitario, callejero, con noche y amanecer en el centro de la CABA. CA7RIEL y Paco Amoroso armaron laberinto de supermercados en el corto de Para afuera ("Si fuera un beatle sería Paul", dicen). Y El Plan de la Mariposa junto al español Pedro Pastor se entregaron a las ilustraciones del artista plástico Luis Ropero para el clip de Vuelvo a caer en un túnel de algodón.

#CualquieraPuedeGooglear Clic otaku: la saga animé Boruto: Naruto Next Generations tendrá pantalla desde el 28/9, cada miércoles por Warner Channel. Clic para colgar: este jueves 29/9 inauguran una muestra de 60 afiches celebrando el planeta (El Recoleta, con entrada libre); y la exposición Mega Seúl 6 décadas, que reúne trabajos de fotógrafos surcoreanos (CC Borges). Clic de visitante: el chileno Gianluca llegará a Buenos Aires por primera vez para trapear el 19/10 en Niceto Club. Clic florecido: Eruca Sativa compartió Seremos primavera en vivo en la Ballena Azul, registro en directo de su toque de mayo de este año en el CCK.





¿Quedaste manija? Encontrá más notas del NO acá, y recordá que podés suscribirte a nuestro newsletter para recibir por mail todos los artículos, la agenda de shows y nuestros recomendados.