Insistentes pedidos de cita, mensajes en redes sociales, cartas y persecución constante, son algunos de los hostigamientos que padeció una joven y que terminaron en un intento de homicidio del acosador contra su ex novio, en 2020. Tras asediar durante un año y tres meses a la estudiante universitaria y sus allegados, el acusado está siendo juzgado con pedido de 10 años de prisión por "tentativa de homicidio e incumplimiento de una orden judicial".

Cuando atacó al ex novio de la víctima de acoso, Bruno Lorenzetti ya había sido denunciado por ella y hasta tenía una prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento, que incumplía. "Ya no me amás? Por favor recordá el primer día en que nos vimos... por favor te lo pido, te miré derecho a los ojos y supe que era vos, encontraremos una manera de estar juntos, juro que te vas a enamorar perdidamente de mí, soy buena persona (...) No me denuncien de nuevo por favor, de verdad te amo”.

En esa nota hacía referencia a la primera vez que la acosó, cuando ella salía del gimnasio donde practicaba boxeo, en octubre de 2018. En la investigación consta que el acusado esperaba que la joven pasara para tomarla de un brazo, increparla, invitarla a salir. Siempre la respuesta era un no. El temor a las conductas insistentes del acosador, hizo que ella dejara las clases. El hostigamiento, sin embargo, continuó por redes sociales, contactos que la víctima siempre rechazaba y bloqueaba. Él insistía con cuentas falsas, subía sus fotos, inventaba intercambios y publicaba cosas personales, además de enviar mensajes a familiares.

Unos meses después, la víctima presentó la primera denuncia y al tiempo decidió volver a su pueblo, con sus padres, ante el temor que le generaba la situación a toda la familia. "Tuvieron que modificar su vida, abandonar sus estudios, dejar de concurrir a ciertos lugares y vivir con un pánico y un temor permanente de que algo grave se produzca, siendo que ello finalmente sucedió", dice la acusación.

El intento de homicidio a quien había sido novio de la víctima hasta unos meses antes, ocurrió en Dorrego y 3 de Febrero, el 11 de enero de 2020, cuando a la entrada de un bar se abalanzó con una navaja para provocarle heridas al muchacho. Según declaró, ya le habían llegado mensajes del acusado -a quien conocía por el acoso que padecía su novia- en los que le decía que ella a quería estar con él, entre otras cosas.

Ahora, el fiscal Pablo Socca llevó a juicio el caso en el que Lorenzetti enfrenta un pedido de pena de 10 años de prisión. En tanto, la querella que representa al joven atacado pidió 14 años. El veredicto del tribunal integrado por María Isabel Mas Verela, Gonzalo López Quintana y Carlos Leiva se conocerá mañana.