Emanuel tiene 7 años y síndrome de Down, y desde jardín de infantes asiste al mismo establecimiento educativo: el colegio Maria Auxiliadora de Río Grande, en Tierra del Fuego. Él no habla y tiene dificultades para relacionarse con otras personas, pero luego de muchos meses de trabajo y conocimiento con “su par pedagógica”, logró vincularse con sus compañeros y con la actividad escolar, lo que el año pasado le permitió fortalecer las trayectorias educativas e iniciar la alfabetización.

Desafortunadamente, este año, al comenzar las clases, la escuela negó el ingreso al establecimiento de su par educativa- dispuesta por el ministerio de Educación de Tierra del Fuego desde 2021- e impuso el acompañamiento de otra docente a la que Emanuel no reconoce, y según sus padres, "no está capacitada para llevar adelante esta tarea".

Su mamá, Gabriela, explicó a GO Noticias que al tratarse de un niño que no se comunica verbalmente, y solo lo hace a través de señas, "la par pedagógico debe conectar con él para saber cuándo quiere ir al baño y establecer un sistema que le permita conocer sus expresiones para poder acompañarlo".

“Esto no pasó con la docente impuesta por el colegio”, aseguró Gabriela, que no entiende por qué el colegio al que su hijo va desde jardín impide el ingreso de la maestra.

“Por este tema, Emanuel tuvo clases esporádicamente y los días que iba a la escuela no coordinaban con el docente designado por ellos. Así que no hacía tareas, lo sacaban al patio a deambular, provocando un estrés del cual no podemos sacarlo”, lamentó la madre del menor.

Luego de varios intentos de diálogo con las autoridades del colegio -sin resultados - los padres debieron recurrir a la justicia para pedir por la restitución de la docente pedagógica.

Las vueltas de la Justicia y el argumento del colegio

Las necesidades de un niño con discapacidad están normadas por la Constitución y amparadas por varias leyes en nuestro país. Por eso, la familia de Emanuel y su abogada, Dalila Nora, entendieron que ante la inacción del ministerio de Educación provincial, la secretaria de Niñez y Adolescencia y la institución educativa a la que asistía el niño, la Justicia era el último camino para pedir por los derechos de Emanuel.

En junio de este año, pidieron un amparo ante el juzgado Civil y Comercial 2 para pedir que el colegio restituya a la profesional que el ministerio de Educación seleccionó el año anterior para acompañar a Emanuel. Pero el pedido fue rechazado argumentando que no se encontró vulnerado el derecho a la educación del menor.

El juez Pablo Bozzi, titular del juzgado Civil y Comercial 2, rechazó aquella medida en razón de que el establecimiento presentó un escrito donde decía que sí se garantizaba el acceso a la educación del niño, pero con otro par pedagógico.

"Esto, sin tomar en cuenta las opiniones del equipo médico que trata a Emanuel hace años, ni la disposición del Ministerio de Educación provincial que dice que el niño debe recibir asistencia pedagógica en el ámbito escolar con personal idóneo", aclaró Nora, la abogada de Emanuel.

Luego de este revés, la familia del niño presentó una nueva medida cautelar pero esta vez a la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, que el 19 de septiembre hizo lugar a la demanda y dispuso que Emanuel regrese al colegio junto a la maestra seleccionada por concurso por el Ministerio de Educación el año pasado para esa tarea.



La medida judicial fue notificada a las partes el 19 de septiembre, según consta en el expediente de la causa, por lo que la resolución podría haberse puesto en práctica el martes 20. Sin embargo, el Ministerio de Educación, responsable de informar a la docente su reincorporación, dijo que todavía no recibió la cédula emitida por la Justicia.

"El colegio puede apelar esta medida, pero Emanuel ya podría estar asistiendo con su maestra pedagógica mientras esto sucede. La Justicia determinó que el colegio debe permitir el ingreso de la profesional que dispuso el ministerio de Educación, e instó a los funcionarios de la cartera educativa a controlar que las resoluciones ministeriales se cumplan", precisó la representante legal,

Emanuel debería haber vuelto a su escuela hace una semana, pero aún no pudo hacerlo por un “problema de notificación”.

Seguí leyendo: