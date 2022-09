El primero de agosto pasado, en nota a un medio local, el juez del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Tartagal, Farid Obeid, informó sobre la posibilidad de resarcir por única vez las infracciones menores (como falta de casco, o auto mal estacionado) con una donación de sangre. Más todavía, la donante podía ser la persona infraccionada, o alguien que esta ofreciera ante el Tribunal.

“Es una alternativa bastante buena (...) para subsanar la infracción”, afirmó el juez en declaraciones al canal de noticias Videotar en la que especificaba que desde hacía una semana se había habilitado la donación de sangre como alternativa del trabajo comunitario para resarcir las infracciones menores “siempre que no sea reincidente”. Añadía que la persona infractora primero debía decidir si se acogía al beneficio y luego dar los datos de quien iba a donar la sangre, que podía ser ella misma o un tercero propuesto por ella.

“Lo que se busca con esto no es recaudar sino concientizar”, sostuvo en aquella nota Obeid al sostener que se le ocurrió la idea cuando vio la campaña realizada por el Hospital respecto a la colecta de sangre. El acto de donación “sigue siendo voluntario. No se obliga a nadie”, afirmaba al considerar que incluso esto iba en beneficio de los propios infractores, dado que el dinero que debían pagar por la multa “lo van a poder resguardar para otras cosas”. Según lo que se pudo conocer, el monto por estas infracciones tiene un piso de 6.800 pesos.

La situación fue dada a conocer por la diputada provincial del departamento San Martín, Gladys Paredes, quien señaló la irregularidad del anuncio. Ante la falta de un marco legal, o resolución que ampare la práctica anunciada, los concejales solicitarán hoy en la sesión del Concejo Deliberante tartagalense, un pedido de informes, además de la comparecencia de Obeid al recinto. Aunque Salta/12 insistió en una comunicación con el funcionario municipal, no obtuvo respuestas.

Una alternativa riesgosa

“Yo elevé la nota (al Tribunal de Faltas de Tartagal) desde la Cámara de Diputados para que la medida se deje sin efecto”, sostuvo Paredes al ser consultada por Salta/12. La nota llevaba como adjunta la respuesta de Oscar Torres, presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular, (AAHITC).

El escrito de Torres, fechado el 19 de septiembre pasado y enviado como respuesta a la consulta de Paredes, indica que “el sólo hecho de donar sangre para morigerar una falta, aunque esta fuera leve, le quita el espíritu de solidaridad y altruismo de la donación de sangre que pregona la OPS/OMS y nuestras Normas Técnicas y Administrativas, documentos anexos a la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990”. Sostiene además que “está perfectamente comprobado que toda donación de sangre que no fuera voluntaria (condicionada), implica obtener unidades de sangre con riesgo aumentado para las infecciones transmisibles por transfusión (HIV, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, sífilis, brucelosis y HTLV, éste último virus, de alta prevalencia en Salta y Jujuy)”. Por estas razones, Torres le solicitó a la legisladora que, en su calidad de representante del Estado, “arbitre los medios como para que la iniciativa en cuestión no prospere”.

Por su parte, el concejal de Tartagal por el Frente de Todos, Ernesto Restom, afirmó que la disposición anunciada se encuentra en vigencia, aunque “Es irregular. Nunca se debería haber establecido”. Añadió que tampoco tienen acceso a un boletín oficial que documente las acciones oficiales del Ejecutivo encabezado por el intendente Mario Mimessi (UCR). Y al hacer las consultas a la comuna, “se nos dijo que consultáramos al Juez de Faltas”.

El Hospital negó tener conocimiento

Restom afirmó que desde el Hospital local se negó que haya conocimiento alguno de este tema. El Ministerio de Salud de la provincia y la gerenta del Hospital, Lorena Torres, sostuvieron que es falso que exista algún acuerdo entre el Hospital y la Municipalidad para aceptar esta donación de sangre.

El 5 de septiembre pasado, antes de que se conozca la situación denunciada por Paredes, la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Roxana Ponce, elevó una nota a Torres en su calidad de gerenta del Hospital Juan Domingo Perón. de Tartagal.

La nota de Ponce sostiene: “habiéndome informado a través de los medios de prensa, redes sociales y comunicación telefónica (...) de la existencia de un acuerdo entre el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Tartagal y el Banco de Sangre del Hospital a su cargo, procedo a informarle que la normativa vigente en el país en la especialidad Hemoterapia (…) PROHIBE la intermediación comercial y el lucro en la obtención, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados”.

En el texto de la nota, a la que este medio accedió, se señala además lo establecido en el artículo 43 de la Ley 22990: “La donación de sangre o sus componentes es un acto de disposición voluntaria, solidaria o altruista, mediante el cual una persona acepta su extracción para fines exclusivamente médicos no estando sujeta a remuneración o comercialización posterior, ni cobro alguno”.

Ponce finalizó el escrito “considerando que el acuerdo del Tribunal de Faltas municipal de la ciudad de Tartagal, para convocar donantes de sangre sería una forma de lucro encubierto, con las consecuencias negativas para la seguridad transfusional de pacientes receptores, informo a usted que este Centro Regional de Hemoterapia desalienta y rechaza esta forma de obtención de donantes de sangre para la comunidad”.