La presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, Micaela Güera de Souza, salió al cruce de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien en una reunión con padres y madres de escuelas tomadas admitió que no conocía "cuáles son los reclamos" y que por esa razón no podía decir "si son justos o no".



“No tengo claro cuáles son los reclamos, entonces no puedo decir si son justos o no”, afirmó Acuña en un contexto en el que ya son más de 10 las escuelas tomadas y en total hay mas de 25 colegios que exigen diálogo y que atienda a una serie puntual de pedidos.



Alcanza con escuchar a los propios estudiantes. “Tomamos la escuela porque hay estudiantes en lucha porque Larreta y Acuña no escuchan. Pedimos un espacio de diálogo”, explicó por AM750 la presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, Micaela Güera de Souza.

Ante los reclamos, la Ciudad no atiende a los alumnos, sino que puso en marcha el protocolo anti-toma y además denuncia penalmente a los padres de los estudiantes y manda patrulleros, camionetas sin patentes y personal que se niega a identificarse a vigilar los colegios.

El caso del Pellegrini es paradigmático, ya que es un colegio que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y no del Gobierno porteño. Por eso allí la toma tiene otro tinte: se hace en solidaridad por los cientos de estudiantes que no son escuchados por la gestión de Acuña.

“Vamos a mantener la toma hasta hoy a la tarde, porque mañana hay una clase de apoyo para los ingresantes. Es una clase preexamen. Y nos parece importante que puedan acceder. Y que tengan y puedan seguir teniendo clases”, explican desde el colegio al tiempo que aclaran que “la toma nunca es la primera opción”.

Y señalaron que los pedidos de diálogo con la ministra vienen desde hace varios años, pero nunca obtuvieron respuesta. “La consigna es que Acuña nos reciba y abra una mesa de diálogo junto a los otros centros de estudiantes. No entendemos por qué terminan en cosas como denunciar a las familias o sacar el foco de los reclamos concretos que hay hace mucho tiempo”.

“Nosotros hacemos la toma en solidaridad. Hay coordinadoras que estamos trabajando juntas con estos reclamos. Me parece que es importante que se sepa lo que nosotros veníamos pidiendo. Si Acuña no los conoce, es porque nunca se sentó a escucharnos”, finalizó.