El conflicto entre los trabajadores y las empresas del sector neumático sigue sin resolverse. Este jueves hubo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para tratar de alcanzar un acuerdo que por ahora se demora. El propio presidente Alberto Fernández se involucró en el tema tratando de acercar a las partes a través del secretario general de la presidencia, Julio Vitobello. También se sumó a la mesa como mediador el titular del gremio de Camioneros, Pablo Moyano.

El gobierno busca ponerle fin cuanto antes a esta negociación salarial que llevó a la paralización de la producción de neumáticos porque si se extiende afectará de lleno también a la industria automotriz.

El secretario de Industria, José De Mendiguren, señaló en la noche del jueves que las partes están cerca. "Es tan grande el perjucio de no acordar y tan grande el beneficio de acordar que tengo esperanza que pronto vamos a tener una resolución en el conflicto del neumático", indicó. Lo mismo señalaron otras fuentes oficiales.

El papel de Moyano

El presidente Alberto Fernández le encargó al secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, que se involucre en la negociación para tratar de encontrar una salida. El funcionario se reunió con el líder del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, y el dirigente del gremio de Canillitas, Omar Plaini. Otras fuentes dijeron que por la tarde también hubo una conversación entre Fernández y Moyano, quienes ya se habían reunido el miércoles por la noche luego de que trascendiera que el sindicalista estaba por renunciar a la conducción de la CGT.

Moyano había manifestado el lunes su apoyo al sindicato de neumáticos al mismo tiempo que criticó con dureza a Moroni. “Vemos que hay un Ministerio de Trabajo que después de cinco meses no puede resolver un conflicto tan importante y bueno, pasó lo que pasó estos días para que se instale el tema”, aseguró en declaraciones radiales.

El dirigente gremial de camioneros reconoció incluso ese día que ofició de intermediario para que algunos funcionarios reciban a Crespo. "Es preocupante porque también hay empresarios en nuestra actividad que están alertando que no pueden cambiar los rodados de distintos vehículos", señaló. A raíz de estas declaraciones fue que el Alberto Fernández le dijo a Vitobello que se contacte con Moyano para intentar mediar en el conflicto.

Cinco meses sin acuerdo

El conflicto suma 35 reuniones paritarias y un paro de 5 meses en las fábricas de neumáticos Fate, Bridgestone y Pirelli. La tensión recrudeció la semana pasada a partir de un bloqueo de los trabajadores que tuvo como respuesta de las empresas la paralización de su producción.

La negociación paritaria del sector en 2021-2022, que tiene fecha de julio a junio, cerró con un aumento de 50 por ciento en cuotas. Además, las firmas otorgaron un bono de 21 mil pesos en diciembre.

De acuerdo al Indec el aumento de precios fue de 70 por ciento en el periodo. Por ese motivo, y antes de comenzar con la negociación salarial del 2022-2023, el gremio pidió hacer uso de la revisión del acuerdo paritario para marzo de este año. La primera audiencia fue convocada para el 19 de abril en el Ministerio de Trabajo. Las empresas comenzaron ofreciendo una recomposición salarial de apenas 7 por ciento, aunque la última oferta ascendió a 16 sobre los salarios vigentes a junio de 2021 a partir de julio de 2022, alcanzando un total de 66 por ciento de aumento -2 puntos arriba de la inflación- correspondiente al periodo paritario 2021. Además, el gremio reclama elevar las horas extras de los fines de semana del 100 al 200 por ciento, lo que es rechazado por las empresas.

Escasez de neumáticos

Empresarios del sector del neumático advirtieron este jueves que las existencias de unidades sólo alcanzan para diez o doce días en las gomerías, en tanto reiteraron que el conflicto con el Sutna no es de características salariales, y que si no se resuelve con racionalidad va a arrastrar a problemas mayores.

El presidente de la Federación Argentina de Neumáticos, Horacio García, aseguró que "en algunas gomerías queda algo de stock y en otras no queda", situación que "distorsiona bastante los precios y hasta podría a llegar a no haber precios en algunas". De hecho, reconoció que en lo que va del año el aumento promedio del precio de las cubiertas es del 100 por ciento. "Tenemos faltantes (de neumáticos) de autos y camionetas de alta gama y de las medidas pequeñas, que tenemos muchos vehículos en la Argentina, las de (rodados) 13, 14 y 15", detalló en declaraciones radiales.

"Si a eso le agregamos que hay una demanda importante porque la gente en esta situación sale a comprar, entonces el problema debe resolverse pronto, porque necesitamos que las industrias que están en la Argentina trabajen", enfatizó. García definió a la situación actual como "una cuenta regresiva más rápida," ya que "en diez doce días" podrían agotarse las existencias de cubiertas.

Por su parte, el presidente de FATE, Javier Madanes Quintanilla, sostuvo que para él este no es un conflicto de características salariales, sino que tiene otras connotaciones. "Este gremio (en referencia al Sutna), lamentablemente, tiene una visión en la que termina metiendo conceptos de tipo ideológico y formas de poner el palo en la rueda de la actividad productiva de mil maneras distintas, que me parecen totalmente desacertadas y que conllevan a consecuencias terribles", aseguró. Luego alertó sobre "el peligro de que este conflicto se acreciente, porque lo que estamos discutiendo no es un tema salarial, sino cómo se maneja un proceso productivo", resaltó.

Robo de ruedas

Otra de las consecuencias que trajo el conflicto es un incremento en el robo de neumáticos ya que en las últimas semanas se convirtieron en un bien muy preciado. Fabian Rissola, gerente de siniestros de DDN Central de Seguros, le precisó al diario Clarín que “si bien hoy la situación de escasez de neumáticos es crítica, los robos están ocurriendo hace más de un año, y se fueron intensificando. Mientras al principio había siniestros en los que se denunciaba el robo de una o dos ruedas, actualmente están robando tres por vehículo”.

Por contrato, la compañía de seguros que recibe este tipo de denuncias debe reponer la rueda. Sin embargo, ante la falta de neumáticos disponibles, algunas aseguradoras optan por la modalidad de entregar un voucher para que el propio damnificado la compre.

Por su parte, Juan Ignacio Perucci, gerente de Libra, una compañía de seguros que opera en el segmento vehicular, coincidió en que “aumentó la frecuencia de la siniestralidad”. La cantidad de robos se incrementó entre 40 y 50 por ciento en el último año para esta