Las facturas de luz que recibirán los usuarios en octubre, con los consumos correspondientes de septiembre, tendrán los mismos valores que en los meses anteriores, con excepción de aquellos que optaron por no anotarse en el registro voluntario RASE. Desde el Gobierno nacional aclararon algunas versiones que daban cuenta de una supuesta suspensión de los aumentos de tarifas, en especial en las boletas de luz en septiembre.

La disposición, reglamentada a través de la Resolución 661/2022 del Boletín Oficial, ordena que quienes no se identificaron como beneficiarios de Nivel 2 o Nivel 3 en los padrones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) o del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), deberán recibir el mismo tratamiento correspondiente a los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1).

Según los considerados de la normativa, distintos entes reguladores solicitaron la aclaratoria respecto de qué tratamiento debe otorgarse a los usuarios de energía eléctrica y gas que no se encuentran informados en los niveles 2 y 3, lo cual derivó en esa resolución.

Si bien la lógica indica que aquel que no se anotara perdería el subsidio, esto no estaba manifiesto por escrito y las leyes de defensa al consumidor y usuario establecen que, en caso de que no haya una norma específica que especifique esa situación, la ley se encuentra a favor de los derechos de los consumidores, indicaron fuentes del gobierno nacional.

Además, remarcaron que como las tarifas no pueden ser retroactivas y la resolución salió publicada el 26 de septiembre en el Boletín Oficial, la decisión fue que se aplique desde octubre.

“Esto no significa que se anule la segmentación, ni la suba de tarifas”, explicaron desde el Gobierno. Y agregaron: “De hecho, ya están llegando facturas con quita de subsidios. Solo perderá los subsidios a partir de octubre el que no esté inscripto”. El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) continúa abierto para quienes no se han inscripto y para introducir cambios en los ingresos o en el uso del servicio (mudanzas, cambio de titularidad, reducción del patrimonio) en el caso de que generen un cambio de nivel de segmentación.

El decreto 332/2 de segmentación tarifaria calificaba a los usuarios en tres niveles. Con el nivel 1 identificó a los hogares de mayores ingresos, definiendo como tales a aquellos donde la suma de las retribuciones de sus integrantes superara el valor de 3,5 canastas básicas familiares totales. El nivel 2 corresponde a los hogares con ingresos netos menores a un valor equivalente a una Canasta Básica Total (CBT) según el INDEC, y el nivel 3 a la población u hogares de ingresos medios, entre ambos umbrales mencionados y que, además, no cuenten con manifestaciones de riqueza como la titularidad de tres o más inmuebles, tres o más automóviles de menos de cinco años, aeronaves o embarcaciones de lujo.

Sólo para los hogares de nivel 1 estaba previsto que perdieran el total de los subsidios, y se estimaba que ese universo podría representar el 10% de los hogares. Pero de acuerdo a la información brindada a mediados del mes de agosto por la Secretaría de Energía, la cantidad de titulares de hogares no inscriptos para seguir recibiendo el subsidio asciende a aproximadamente 4,5 millones para energía eléctrica y 3,5 millones en el servicio de gas.