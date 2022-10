Vaya partidazo jugaron Racing y Rosario Central este viernes en Avellaneda. Primero, el equipo de Gago se puso en ventaja gracias a un blooper y rompió una racha de cinco primeros tiempos sin marcar. Luego, la visita lo dio vuelta con una reacción magistral para irse arriba al descanso por 3 a 1 y acariciar el regreso al triunfo luego de cuatro fechas. Y cuando todo parecía oscuridad en el Cilindro, la Academia encontró el empate en un santiamén de la mano del ingresado Vecchio.

Finalmente, y como si la cosa estuviese guionada de antemano, en tiempo de descuento apareció el exNewell's Aníbal Moreno para poner la cabeza y darle el triunfo a los locales, que con el 4 a 3 quedaron a un punto del líder Atlético Tucumán.

La velada comenzó inmejorable para el local, que a los 7 minutos ya estaba festejando con Carlos Alcaraz, el afortunado destinatario de un despeje fallido dentro del área chica por parte de Juan Rodríguez. El rebote en el volante de Racing fue a parar a la red y le quitó sentido al esfuerzo del arquero Broun.

La apertura tempranera del marcador resultó toda una novedad para los de celeste y blanco ya que desde hacía cinco partidos que no lograban anotar en un primer tiempo. Durante esa racha -que por cierto los metió en la lucha por el título con cuatro triunfos en cinco encuentros- todas sus alegrías (5) se dieron en las segundas partes.

Parecía que la noche estaba para romper tendencias porque Rosario Central, que venía de cuatro partidos sin ganar y sumaba apenas una victoria en sus últimos ocho juegos, se repuso inmediatamente del infortunio en arco propio y pasó a darle una lección futbolística a los dirigidos por Gago.

Al conocido estilo de posesión de Racing, Central le respondió con una notable disposición para recuperar y volcarse con toda velocidad al ataque... Algo en apariencia obvio, pero que sorprendió al local. El elenco rosarino golpeó a los 19, 24 y 33 minutos a través de Almada, Buonanotte y Veliz respectivamente pero sobre todo por el partidazo que jugó Lautaro Blanco como volante izquierdo.

El adelantamiento del lateral ya vendido al Elche de España -por menos de dos millones de euros- es todo un acierto de Tevez y el zurdo de 23 años y capitán del equipo se lució con dos asistencias, conduciendo las contras rosarinas. Compañía de lujo tuvo en el tan prometedor como estelar Facundo Buonanotte, de 17 años, sólo detenible para los defensores de Racing a través del arte de la infracción.

Para el segundo tiempo Central mantuvo la postura de pararse de contra pero se olvidó de eso de recuperar y atacar. Con sus once jugadores en campo propio, la visita permitió adelantarse en exceso a un Racing que -con muchos cambios- no tardó en vulnerar a Broun: a los 65 con una volea del exCentral Vecchio y dos minutos después, con un cabezazo de Romero. De pronto, y a través de centros, la Academia se destapaba en ataque a pesar de no contar con su goleador Enzo Copetti, ausente inesperado por una gastroenteritis en la previa.

Con un Central bajoneado y muy cansado y un Racing completamente envalentonado y empujado por su gente, el local se lo terminó llevando de la mano del menos pensado, Moreno (quinto gol en 106 partidos en Primera), quien terminó llorando por lo que significó el gol dado su pasado rojinegro.