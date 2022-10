La ong "El Paraná no se toca" denunció ayer que maquinaria pesada que trabaja para un frigoríficio asentado en territorio santafesino, ingresó a la zona de islas y arrasó con parte del bosque nativo. Pablo Cantador explicó a Rosario/12 que recibieron la denuncia de vecinos que viven isla adentro, por el arroyo Careaga, a la altura de Puerto General San Martín. Según detallaron, el jueves 29 de setiembre se despertaron con el ruido de una topadora. "La isla es conocida como lote Nº 10, los lugareños mencionan que no hace mucho cambió de dueño, pasó a manos de un conocido empresario frigorífico de Santa Fe", revelo el militante ambientalista. “Sin importarle absolutamente nada, ingresó con esta máquina arrasando todo en su camino isla adentro, es difícil de explicar cómo nadie llegó para detenerlo, siendo que no está muy lejos de la comisaría de la primera sección de islas. Por otro lado, esta zona está declarada por Victoria como reserva natural”, expresó.

En tanto, los lugareños señalaron que la “limpieza” del lugar es para instalar corrales. Desde el juzgado federal de Victoria se informó que se encomendó una comisión policial para constatar y notificar la vigencia de la cautelar vigente que prohíbe la intervención de todo tipo de acciones que alteren el ambiente a fines de evitar los incendios en el humedal.

Para Cantador “esto es peor que el fuego, lamentablemente no se ve ni molesta a la ciudad, pero está destruyendo los humedales. Como dijo un islero de la zona, lo que no destruyó el fuego, ahora lo está haciendo la máquina”.

Y se preguntó irónicamente: “¿Después de tres años nadie parece saber quién prende fuego? ¿Tampoco se sabrá de quién es esta máquina? ¿O será de un ambientalista que la llevó en un kayak?”.

Las fotos son del 29 de setiembre. “Según el lugareño empezaron a arrasar toda la isla con una topadora”, expresó y aclaró que el arroyo Careaga es el curso de agua por el que antiguamente se iba a Victoria. “Los lugareños no saben cuál es el propósito. Está prohibida la maquinaria pesada en la isla, pero pasan otras cosas. Están haciendo vuelos por el tema de los incendios, pero estos vuelos están por el fuego, cuando el fuego se apaga no hay más controles”, detalló.

Consultado sobre quiénes podrían estar incendiando las islas contestó: “No sabemos quiénes queman. Lo que sí sabemos es que la gente que cortó el puente el jueves porque no quiere la Ley de Humedales (en relación a productores de la comunidad islera y la Mesa de Enlace), son los que hace tiempo terraplenan la isla, secan arroyos, deforestan, sobrecargan de vacas los humedales, realizan mega-fiestas y fomentan la caza furtiva”.

La delegación Islas de la Municipalidad de Victoria con jurisdicción en ese sector se trasladaría hoy al lugar a constatar la situación. De todos modos, ante la novedad, desde el juzgado federal de Victoria se dispuso constatar y notificar sobre vigencia de la cautelar vigente para el Delta a través del personal de la comisaria 1ª de Islas de Victoria cuya sede se encuentra a poca distancia del lugar.

Cabe recordar que el 1 de julio de 2020 el Juzgado Federal 2 de Paraná dispuso “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en la zona de humedales en Victoria. La medida se ordenó ante un pedido de dos ONG para que se efectúe la recomposición del daño ambiental producido por las quemas de pastizales. Se mandó también al gobierno provincial a poner en marcha un plan capaz de prevenir nuevos incendios y se identifiquen posibles amenazas, evitando que se construyan diques y terraplenes que vulneren el sector.

Invocando la potestad emanada por la Ley General de Ambiente Nº 25.675, el juez federal Daniel Alonso dispuso tener por promovida una “acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva”, así como de “recomposición ambiental e indemnización sustitutiva” ante un pedido de las organizaciones rosarinas Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental por los perjuicios ocasionados por la quema de pastizales en las islas del Delta entrerriano.