La senadora nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Carolina Losada, dijo el 19 de setiembre que el ingreso a planta permanente de 128 trabajadores de la Cámara Alta era "una forma de robarle a la gente". Y dos días después, por resolución 928/22, su hermana, Georgina Losada, entró a trabajar al mismo Senado de la Nación como personal de planta temporaria, según reveló el portal Santa Fe Plus. "No me sorprende esto del kirchnerismo, es una forma de robarle a la gente, agrandando el Estado e incorporar gente que son militantes de ellos. Colar amigos para que queden en planta permanente del Estado también es robar”, había dicho la rosarina, antes de conchabar a su hermana.

