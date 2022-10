Apenas pasados los primeros minutos del lunes 3 de octubre, un grupo de mujeres decidieron tomar las instalaciones de la Escuela Primaria Padre Rafael Gobelli N° 4737, ubicada en la comunidad Misión La Franciscana, dependiente del municipio de Embarcación. Las mujeres denunciaron que las autoridades del Ministerio de Educación de Salta incumplieron con un acta acuerdo que se firmó en junio de este año, cuando se produjo la primera toma.

Los principales reclamos refieren al mal estado del edificio escolar y al pedido puntual de que se remueva de manera definitiva a la directora titular Marisa Lamas, y se nombre a quien está hoy como directora suplente, Nancy Aguilar. Las manifestantes insisten en que Lamas mantiene un manejo irregular de los fondos que llegan desde Provincia para el almuerzo diario de las y los estudiantes.

La presidenta de la cooperadora, y una de las madres presentes en la medida de fuerza, Graciela Domínguez, recordó ante Salta/12 que en junio de este año tomaron el edificio porque la situación estaba "muy mal". En ese momento, las familias denunciaron que no había agua potable, que la limpieza del lugar era deficiente, los sanitarios estaban rotos y que existía una malversación de los fondos del comedor escolar.

Esa primera acción derivó en que a principios de julio se firmara un acta acuerdo con la cartera que dirige Matías Cánepa, por la que el gobierno se comprometió a dar solución a las demandas planteadas. En el caso de Lamas, se nombró una directora suplente.

No obstante, las madres afirman que desde la firma del acuerdo la única mejora fue en la distribución de la comida, puesto que el menú empezó a tener variedades durante la semana. Domínguez recordó que hasta junio "los menús que estaban en la lista (y que son los consensuados con nutricionistas del Ministerio de Educación) no se hacían", y había una preponderancia de comidas con polenta y frangollo.

Domínguez resaltó que ahora "no hay agua, no hay elementos de limpieza y la Escuela se está destruyendo". Aseguró que, "hay muchas cosas" acordadas "en junio y que, hasta el día de hoy no tienen respuestas". Ante el mismo escenario de meses atrás, dijo que las madres y los padres se pusieron de acuerdo para volver a tomar el edificio.

En la escuela primaria asisten alrededor de 1100 estudiantes que vienen de diferentes comunidades wichís de Embarcación.

Domínguez reconoció que con la llegada de la directora suplente algunas de las demandas se solucionaron, sobre todo las referidas al comedor escolar. Por lo que piden que desde el Ministerio de Educación de la provincia se tome la decisión de apartar a la directora titular Marisa Lamas y se otorgue la dirección del establecimiento a Nancy Aguilar.

Según las familias, el pedido también responde a que Aguilar no tiene el control total de los fondos del comedor escolar, puesto que sostienen que aún lo detenta Lamas. "Ella mejoró el comedor, pero no tiene acceso a nada", expresó Domínguez.

"Ahora queremos que (Lamas) se retire de la zona y que deje trabajar a la nueva directora, que parece que sólo está de pantalla", añadió. La directora titular fue suplantada por unos meses a raíz del conflicto con las familias, y posteriormente, extendió su licencia, a través de diversos artículos que se lo permitieron.

Las familias aseguraron a este medio que mantendrán la medida de fuerza hasta que el ministro Cánepa se presente en el lugar y les brinde las respuestas a las demandas que vienen presentando desde mitad de año.