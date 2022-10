El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) concluyó el viernes último su visita institucional y de monitoreo en las prisiones salteñas. De forma preliminar, dio a conocer que encontró condiciones graves de hacinamiento y prácticas de aislamiento lesivas para la dignidad de las personas. La comisionada Diana Conti dijo que hay una gran cantidad de personas privadas de la libertad por delitos insignificantes y sugirió al Poder Judicial salteño que implemente medidas alternativas a la prisión.

El CNPT informó que en los monitoreos encontraron condiciones de hacinamiento que llegan a niveles extremadamente graves en algunas dependencias, como también restricciones a la comunicación con el mundo exterior y prácticas de aislamiento lesivas para la dignidad de las personas. "Estas son las tres cuestiones más gravosas generalizadas en la provincia", dijo Conti a Salta/12.

"Me parece imperioso que el Poder Judicial haga utilización permanente y más asidua de medidas alternativas a la prisión porque muchas personas privadas de la libertad, lo están por acusación de delitos insignificantes", manifestó Conti. Detalló que encontraron detenidxs por "tentativa de hurto de una vaca", "hurto de dos gallinas" y "hurto presunto de un caballo". "No podés aplicar prisión cuando implica hacinamiento, condiciones indignas de encierro", señaló.

Conti también indicó que hay muchas mujeres detenidas por microtráfico, sobre todo en Orán y Tartagal. "Deberían aplicarse otro tipo de medidas" alternativas al encierro, propuso la comisionada, y señaló la "necesidad de un cambio de paradigma" en el Poder Judicial.

La comisionada consideró que el microtráfico, y en especial cuando involucra a mujeres, debe entenderse como "trata de personas donde las mujeres son rehenes y para sobrevivir deben realizar este tipo de tareas". Recordó que en la provincia hubo fallos que son públicos en los que se absolvió a las imputadas por este delito "porque lo habían hecho para poder darle (acceso a la) salud a sus hijos, por situaciones de esa naturaleza". "El abordaje debe ser la persecución a los tratantes. No que el castigo recaiga sobre las personas tratadas", señaló.

En ese sentido, Conti insistió en que el Poder judicial de Salta y los fiscales "deben hacer un uso propio de la prisión para delitos graves, para lesiones a la vida, a la seguridad de las personas", cuando hay una "grave lesión a los bienes jurídicos", pero "no para los delitos de poca cuantía"

El Comité monitoreó las Unidades Carcelarias N°1 (Villa Las Rosas) y N° 4 y la Alcaldía General N°1 en Salta Capital, donde también visitó el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone.

Asimismo, inspeccionó la Granja Penal de Rosario de Lerma. En Tartagal: la Unidad Carcelaria N°5; la Alcaldía N° 2; el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la ley Penal N° 3 y las Comisarías 45 y 42.

También visitó la Alcaldía N° 3 de la ciudad de Orán, donde hace unos días hubo una denuncia por torturas y vejaciones a internos, y a mujeres y a una niña por requisas vaginales en las visitas. El monitoreó la Unidad Carcelaria N° 2 , de Metán, en el sur provincial.

La cárcel de Villa Las Rosas

En Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta, se ubican la Unidad Carcelaria 1, de varones, y la Unidad Carcelaria 4, de mujeres.

La comisionada Diana Conti dijo que la UC4 no es el punto "más problemático" "comparado con otros horrores" que encontraron en las instituciones de encierro en Salta. Señaló que las mujeres no les refirieron quejas de gravedad. También indicó que tenían teléfonos para hablar con sus familiares.

Un informe del Comité Provincial de Prevención de la Tortura señaló en mayo graves violaciones a los derechos humanos en ese penal. Conti destacó que precisamente por las recomendaciones que realizó el Comité Provincial ante el gobierno, se mejoró el menú en las prisiones de la provincia, y esto fue comentado por lxs internxs entrevistadxs. El Comité Nacional destacó la importancia de que este mecanismo provincial cuente con el presupuesto que requiere para realizar su trabajo.

Respecto a la cárcel de Villa Las Rosas, la comisionada consideró que la estructura edilicia "no da más". Dijo que es "invivible" porque no tiene ni baños en condiciones. Ante la consulta sobre la propuesta de traslado que hizo el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, aunque no aseguró que el traslado sea la respuesta que se requiere, consideró que es necesario un nuevo edificio.

Sistema modular

Cornejo también propone implementar "un sistema modular". "Son containers. No es para desagotar la cárcel. Para el ministro es urgente que las comisarías no tengan presos", explicó Conti.

"Las personas privadas de la libertad van a elegir estar allí porque (los containers) están bien adaptados, pero nosotros no queremos avalarlos, en principio porque las Naciones Unidas y las prácticas internacionales no lo avalan" y además "porque todo lugar de encierro tiende a perpetuarse. Entonces se lo presenta como una medida transitoria que después termina para siempre y tan hacinada como una cárcel. Ya con motivo de la provincia de Buenos Aires que ha intentado descongestionar comisarías con containers, nosotros emitimos una recomendacion de no usar containers", indicó.

Sobre la propuesta del ministro Cornejo para trasladar a personas privadas de la libertad de Salta a Tucumán, Conti dijo que es una gestión que se está haciendo ante el Ministerio de Defensa "para ver si se consigue un predio del Batallón de Comunicación que hoy ya no existe (...) por tanto el predio está en desuso". Señaló que con Jujuy son tres las provincias interesadas. "Suponen que el gobierno nacional podría acceder a prestarlo. Si el predio se prepara con plazas y lugares adecuados generaría un desagote importante de la sobrepoblacion en comisarias, alcaidías y cárceles", dijo.



Respecto a las dificultades para el contacto de los internos con sus familias en caso que se concretaran estos traslados, Conti dijo que se deben generar "líneas de transporte que lleguen hasta allí de manera fácil". "Hay lugares donde podés poner transporte público gratuito. Intendencias que colaboran. Con creatividad y amor por el otro se avanza mucho más que con burocracia", afirmó de contar que desde el Comité intentan "generar vínculos con lo que está desvinculado para llegar a resultados productivos".

Conti consideró que Cornejo es "un hombre conocedor" de estas problemáticas y que "tiene buenas intenciones". También destacó que encontró buena predisposición del Ejecutivo provincial para abordar estas problemáticas que asume.

El informe

"Estamos procesando todo lo visto, lo fotografiado, lo registrado, todo lo documentado y las entrevistas confidenciales que se tomaron incluyendo las autorizaciones que se pidieron para denunciar", contó Conti.

La comisionada dijo que en 10 días, que ya corren, tendrán el informe confidencial que será enviado a los tres poderes de Salta. Tras eso la provincia tendrá 15 días para contestar y luego e informe se hará público, ya el mes próximo.

La comitiva fue integrada por las comisionadas Rocío Alconada Alfonsín, Diana Conti, Alejandra Mumbach, Andrea Triolo, el comisionado Gustavo Palmieri; las directoras Silvina Irrazábal, Rosario Gauna Alsina, Mercedes Duberti y Bernarda García, e integrantes del equipo técnico.

Se reunieron con funcionarixs de los distintos poderes del Estado. Entre ellos, el vicegobernador Antonio Marocco; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; el ministro Abel Cornejo; el vicepresidente 1º del Senado, Mashur Lapad, y el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat.



También hubo reuniones con jueces y juezas de la Corte de Justicia de Salta; con el fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González; el defensor General, Martín Diez Villa; el defensor de Ejecución Penal, Federico Gutiérrez, y el defensor oficial penal de Menores Adolfo Sánchez Alegre.

Asimismo, se mantuvo un encuentro con la referente de Educación en Contexto de encierro de la provincia, Isabel Lezcano, con el fin de intercambiar información en el marco del seguimiento que el Comité realiza sobre el acceso a educación de las personas privadas de la libertad, y con representantes de organizaciones sociales de la provincia.

Conti señaló que hay problemas en la mayoría de las cárceles del país respecto a la falta de terminación de los estudios primarios y la secundarios, por lo que trabajan en enlaces con el Ministerio de Educación y de Justicia, para que el Consejo Federal de Educación tome este tema. Dijo que el acceso a carreras universitarias es importante, pero la gran cantidad de internxs no está en condiciones de alcanzar ese nivel.

"Uno vuelve con mucha expectativa de generar cambios sabiendo que son temas duros y álgidos porque la sociedad en su mayoría es indiferente a estos temas. Nosotros tenemos que promover cambios culturales", dijo Conti para cerrar.