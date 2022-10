La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido de Wanda Nara para cerrar de forma anticipada una denuncia por supuesta trata de personas y reducción a la servidumbre que le inició su exempleada doméstica, María Carmen Cisnero Robledo. Además de la modelo, están imputados el futbolista Mauro Icardi y la madre de la mediática, Nora Colosino.

Según trascendió, los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fallaron en contra del planteo del abogado de la esposa de Mauro Icardi, Yamil Castro Bianchi, quien desestimaba la denuncia por “atipicidad” de la figura, que no se encuentra tipificada en el Código Penal.

“Frente a las circunstancias particulares del legajo, se desprende que la atipicidad de la conducta no resulta obvia, pues depende de un amplio análisis de hechos y pruebas que aún no han sido producidas”, sostuvieron los camaristas.

Además, añadieron a la resolución: “Atento a que lo que se investigan son sucesos y no calificaciones legales, entendemos que corresponde avanzar en la reconstrucción de los sucesos para poder eventualmente determinar con mayor precisión su significación jurídica, por lo que habremos de rechazar la excepción postulada por la defensa”.

Cómo avanza la denuncia contra Mauro Icardi, Wanda Nara y la mamá de la modelo

"Ya solicité medidas de prueba, adjunté toda la documentación, presenté testigos", precisó el abogado de María Carmen Cisnero Robledo, Alejandro Cipolla. Sin embargo, el representante legal de la exempleada aseguró que la causa "va muy lenta por parte del doctor (Guillermo) Marijuan", sobre quien afirmó: "Parece no tener ganas de investigar".

“Puede ser que no le den la importancia a la denuncia porque no se trata de un delito de corrupción, sino de trata de personas”, analizó el letrado luego de presentar la información y las pruebas solicitadas ante la fiscalía del Tribunal Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py.



En tanto, Cipolla informó a Teleshow que el multimillonario matrimonio le había realizado a su representada una "Visa que dice ‘asilo político’, lo que es una defraudación al estado italiano y de un estado de vulneración tremendo", y detalló: "Era cuando ya estaba en Italia viviendo después de un año. Estaba para ser deportada y en vez de blanquear la situación laboral, prefirieron llevarla con una funcionaria italiana a pedir un asilo político”.



En este sentido, el abogado contó que Cisnero Robledo vivía junto a la pareja en Francia hasta que decidieron "llevarla a Italia", pero explicó que "ella ya estaba viviendo hacía mucho tiempo" en ese país, "y como la estaban por deportar, le dijeron 'pedí eso' (por la Visa por "asilo político").

“Luego, Wanda, en sus redes sociales, mostró una carta que dice que a Carmen no le adeuda nada. A esa carta vamos a pedirle una pericia, porque fue escrita por la madre de Wanda y el novio de la madre. Y la hicieron firmar casi obligada”, puntualizó el letrado.

Por qué denunciaron a Wanda Nara y Mauro Icardi

A mediados de agosto, la empleada doméstica que trabajó para Wanda Nara y Mauro Icardi en su casa de campo de Milán, María Carmen Cisnero Robledo, llevó a la Justicia una denuncia en la que acusó al matrimonio por trata de personas y reducción a la servidumbre.

La mujer denunció a la panelista de ¿Quién es la máscara? y al futbolista del Galatasaray por la falta de pago de sus haberes desde hace dos años y medio. Además, los acusó por haberla dejado varada en la casa que la pareja tiene en Italia. Los mediáticos no fueron los únicos acusados, la exempleada también querelló a la madre de la empresaria, Nora Colosimo.

La denuncia apunta que hubo una violación de los artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal. La exempleada sostiene que trabajó para Nara en dos ocasiones, la última en 2019, y que desde entonces no le pagan por cuidar la residencia milanesa de Nara e Icardi.

En una entrevista televisiva, Cisnero Robledo afirmó que en este mes se iban a cumplir tres años sin cobrar sus haberes. "Le pido la plata y me dice ‘Sí, mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae. Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros”.

En tanto, explicó que solamente cobró un mes y que tiene testigos. "El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada”, añadió. En esa línea, apuntó que Nara la llevó a Italia con una promesa falsa de trabajo y que se quedó "sola en el medio del campo", sin su pasaporte ni cobertura social. "Me dijo que me sacaba el permiso para trabajar en París, pero cuando empezó la pandemia me trajeron en auto de Francia a Milán y me quedé ahí", aseveró.

"Cuando me llevaron a hacer los papeles me dijeron que para eso tenía que decir que 'estaba en Italia porque había pedido asilo político en mi país...' y ahí me sacaron el pasaporte", denunció sobre la pérdida del documento.