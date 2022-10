Durante el mes de Halloween, llegará a Netflix una película de terror basada en una historia de Stephen King en la cual el villano es un iPhone. Se trata de Mr. Harrigan's Phone (El teléfono del Señor Harrigan), una adaptación de uno de los relatos que forman parte del libro If it Bleeds (La sangre manda), publicado en 2020. El estreno será el próximo miércoles 5 de octubre.

El trailer oficial de la película muestra a los protagonistas, interpretados por Jaeden Martell y Donald Sutherland. “Un niño y un anciano millonario tienen en común su amor por los libros y sus primeros iPhone. Pero, aunque la muerte parece separarlos, su misteriosa conexión se mantiene viva”, dice la sinopsis oficial.

La historia sigue de cerca a Craig (Jaeden Martell), un joven que vivía una vida tranquila en una pequeña localidad de Estados Unidos, hasta que conoció al Sr. Harrigan (Donald Sutherland), un misterioso hombre multimillonario que lo contrató para que le lea un par de veces a la semana.

Ambos forman un vínculo poco probable que comienza con un amor compartido por los libros que solo se profundiza con los años. Craig incluso le trae un iPhone al Sr. Harrigan para comunicarse con él a la distancia. Cuando el hombre fallece, el joven descubre que puede comunicarse con él más allá de la muerte, según se ve en el adelanto.

John Lee Hancock es quien está a cargo de la dirección de esta producción. Hace un par de semanas, dijo durante el evento de Netflix denominado Tudum que “adaptar la novela de Stephen King fue un desafío único”. “Tiene solo 80 páginas y tienes que saltar y captar temáticamente lo que creo que está tratando de decir”, continuó. Asimismo, aseguró que el guión fue editado y revisado por el autor del libro.

Sobre la trama, agregó: “Más que nada, se trata de una relación improbable que se forja entre un multimillonario de 80 años y un joven. Muestra los diversos lazos de amistad y la pregunta es hasta dónde llegarían por un amigo”.

El relato original de Mr. Harrigan's Phone

Mr. Harrigan's Phone fue publicado en 2020 y forma parte del libro “If it Bleeds (La sangre manda)”, compuesto por cuatro relatos que no están relacionados entre sí. Tras su llegada a las librerías, no pasó mucho tiempo antes de que Netflix y la productora Blumhouse adquirieran los derechos de la obra.

“Mr. Harrigan's Phone” cuenta la amistad entre un adolescente y un anciano multimillonario avaro que fue financista y que, una vez retirado, se mudó a un pueblo de 600 habitantes en el estado de Maine.

El Sr. Harrigan contrata a su vecino Craig, de 11 años, para que le lea dos o tres veces por semana. Ambos arman un vínculo distante pero, sin embargo, el lazo tiene una misteriosa fuerza. El adolescente le regala un iPhone al hombre. Si bien el anciano lo desprecia en un principio, con los días se da cuenta que hay un universo en la palma de su mano que incluso puede devolverlo al mundo de los negocios.

Todo parece desvanecerse cuando Harrigan muere. A Craig le duele mucho la muerte de su extraño compañero. En el funeral, como ofrenda final, le desliza el celular en el bolsillo del saco, para que lo entierren con ese regalo que marcó su relación.

El terror llega a la obra cuando Craig llama al teléfono que ahora está bajo tierra. El celular suena y, si bien el fallecido no atiende, manda un mensaje de texto. El adolescente se apropia de esta comunicación de ultratumba que se materializa como intercambio de favores. Y a pesar de que el horror está ahí, en ese diálogo imposible, el clima de la novela es de melancolía, una reflexión sobre el duelo, sobre lo que no podemos dejar ir.