A diez días de su realización, Netflix preanunció lo que se vendrá en la segunda edición de Tudum, el evento global y virtual con el que la N roja anuncia lo que se vendrá en su calendario. La primera versión del encuentro -realizada exactamente hace un año- obtuvo alrededor de 25 millones de visitas en 184 países de todo el mundo.



En el video se puede ver a figuras de la talla de Chris Hemsworth, varios de la troupe de Stranger Things, Gal “Mujer Maravilla” Gadot, Jason “Aquaman” Momoa, Pedro Alonso de La Casa de papel y Jamie Foxx, entre otros. Y las revelaciones están vinculadas a producciones emblemas de la casa (El juego del calamar, The Crown, The Witcher, The Umbrella Academy) y películas al caer como A Knives Out Mistery, The School for Good and Evil, Slumberland y la versión de Pinocho de Guillermo del Toro. También se darán pistas sobre nuevas apuestas como la serie 1899 -de los creadores de Dark-.

Desde el servicio de VOD prometen noticias exclusivas, imágenes inéditas, trailers, así como entrevistas con las estrellas y los creadores más importantes del servicio. Habrá primicias sobre más de 120 programas, películas, especiales y cultura gamer. En esta ocasión serán cinco eventos distintos (Corea del Sur, India, Estados Unidos y Europa, América Latina y Japón). Lo referido a esta parte del globo comenzará a las 14 hs y continuará con una segunda parte, a las 15.30, con info relativa a producciones más cercanas y locales. Así habrá más sorpresas sobre Matrimillas –la comedia de Sebastián de Caro con Juan Minujín y Luisana Lopilato-, la segunda temporada de El Reino y El amor después del amor la biopic seriada sobre Fito Páez-.

El evento se podrá seguir en la cuenta de Youtube de Netflix y en el sitio Tudum.com/event