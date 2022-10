Newell's Old Boys y Arsenal igualaron sin tantos en un descolorido encuentro disputado en el Parque Independencia de Rosario, en el marco de la vigésimo tercera fecha de la Liga Profesional.

El conjunto dirigido por Adrián Coria se quedó con diez jugadores, luego que el delantero Djorkaeff Reasco fuera expulsado por el árbitro Yael Falcón Pérez, en una discutible decisión, a pocos minutos del final de la primera parte.



En una primera etapa sin emociones, los equipos se midieron de más y prácticamente ninguno arriesgó en los últimos metros.



Apenas una acción sacudió la modorra en la tarde rosarina cuando Pablo Pérez, por el lado del local, tuvo un cabezazo certero que pudo ser la apertura del marcador. De su lado, el conjunto del Viaducto nunca inquietó al arquero Lautaro Morales.

Entonces llegaría la sorpresa, porque el local se quedaría con uno menos. Reasco ya había sido tempranamente amonestado en el encuentro por una dura entrada a Gonzalo Goñi. La polémica no se generó en ese momento sino que fue sobre el cierre del primer tiempo tras un cruce del atacante con Alejandro Medina.



El arquero de Arsenal, acaso exageradamente, acusó un golpe y el árbitro no dudó en mostrarle al atacante ecuatoriano la segunda tarjeta amarilla.

Sin embargo, tras varias repeticiones que mostró la televisión, se pudo corroborar que no hubo contacto entre Reasco y Medina, pero al no tratarse de una roja directa, el VAR, a cargo de Patricio Loustau, no pudo intervenir en la situación.

En el complemento, Newell's fue el dueño de las acciones más claras en un estadio Coloso Marcelo Bielsa que se mostró una vez más colmado, aunque pese al aliento de su parcialidad el equipo falló en la puntada final para romper el cero de un partido chato.

Sin ideas y con un jugador más, Arsenal apostó a la contra y no pudo manejar la pelota ante el poderío del local, que estuvo firme en la línea del fondo.



Con el empate consumado, el Rojinegro -que en la próxima jornada visitará a Central Córdoba- escaló posiciones y con 33 puntos, si bien quedó lejos de los puestos de arriba, aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2023.

Por su parte, Arsenal sumó 24 puntos, sigue complicado de cara a los promedios de descenso y en la próxima fecha visitará a Unión en Santa Fe.