Entrar a Bebop Club es sumergirse en un universo sin tiempo: luces tenues, sonidos de trompetas y fotos de grandes músicos y músicas en las paredes. En el escenario se ve un piano y un contrabajo. Sentadas adelante, mujeres con antifaces y plumas susurran mientras toman vino cuando una voz femenina con acento parisino las invita a escuchar. Es Nana, la cantante francesa, que desde hace unos años deleita al público porteño con su voz y sus interpretaciones. “Si bien Le Cabaret se inspira en los Cabarets del final del siglo XIX en París, que se renovaron en los ‘30, (los “Años Locos”), con figuras emblemáticas como Mistinguett y Joséphine Baker, entre otras, es más bien atemporal”, dice Nana a Las12.

Esas referencias, cuenta la artista, juegan como disparadores, como puntos de partida para que la imaginación vuele hacia otro lugar: “es el fuera de tiempo propio de los sueños o de las asociaciones surrealistas, el que permite anacronismos salvajes. De este modo, se genera un código común con el público para percibir y transfigurar el presente”.

Le Cabaret de Nana es un show elegante y surrealista, con música original (las canciones propias emocionan hasta las lágrimas) y de repertorio, desde la chanson más emblemática (Édith Piaf, Joséphine Baker, Mistinguett), hasta composiciones de todo el mundo. El vestuario se convierte en un personaje más, y el humor y la fantasía se entretejen con la energía del público. Mariano Sarra acompaña en piano y Daniel Mayor, en trompeta y contrabajo.

En cada noche, Nana llama a los espectadores a ser cómplices del Cabaret, a vestirse con plumas, brillos y antifaces. Y eso no es todo, la cantante y su banda invitan además a su Tren de la alegría en donde se comparten burbujas y mucho “charme”. Además hay artistas invitadas como la violinista Christine Breves y la bailarina de tap Rosario Ruete.

Nana nació en el barrio parisino de Montmartre y desde 2008 presenta en Buenos Aires su Cabaret. De formación lírica y popular, presenta además clásicos de la canción francesa en “Nana canta Piaf” y “Lumière, homenaje a Jeanne Moreau”. Actualmente se encuentra elaborando un proyecto experimental que une Nueva York, Francia y Buenos Aires junto al compositor John King. En 2015 fue destacada por la Legislatura Porteña por su aporte a la cultura francesa. En 2013, con su banda NANAeNADA, lanzó “Volée”, un primer álbum y luego presentó “La Vie en Bleu”, en 2017. En 2012, cantó junto al cantautor franco-español Nilda Fernández en Teatro Sha y en 2018 subió al escenario del CCK con Tres Demoiselles. Como actriz, fue dirigida por Guillermo Angelelli, Mariela Asensio, Marina Otero y Marina Sarmiento, entre otros.

“Del público argentino me gusta su entrega total al presente, su capacidad de entrar en el juego. Su generosidad. Su creatividad. Su capacidad de mirar y emocionarse como un niño. En un momento del Show, le pregunté a un espectador cuál era su secreto. Me contestó sin dudar: “Lloré en la tercera canción”. Eso me hace vibrar y alimenta mi fe para seguir haciendo”, comparte Nana su emoción de volver con Le Cabaret.

Cuando le preguntamos por qué decidió radicarse en Buenos Aires, Nana responde: “por la formidable movida artística que encontré, por la sensación de que acá se valora el presente, el compartir, el crear en conjunto. Porque acá está permitido equivocarse y se vuelve a nacer constantemente, a pesar de todo. Por los mitos creados y creídos de manera colectiva, por la poesía que eso engendra. Por el abrazo. Porque cada vez que volvía a París, terminaba extrañando aquel lugarcito del otro lado del espejo que había encontrado acá”.

Nana canta Piaf puede verse el domingo 23 de octubre en Bebop Club (Uriarte 1658), a las 13. Y Le Cabaret de Nana recorrerá diferentes bares notables el sábado 28 de octubre: a las 19, Claridge's Café (Tucumán 535), 19,30, The New Brighton (Sarmiento 645), 20, Café Paulin (Sarmiento 635) y 20:30, Cabildo de Buenos Aires (Perú 86).