La senadora brasileña Simone Tebet, tercera en las presidenciales del domingo pasado con un 4,16 por ciento de los votos, anunció este miércoles su apoyo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para la segunda vuelta de las elecciones del 30 de octubre.



“Daré mi voto a Lula porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución”, afirmó Tebet durante un acto en un hotel de la ciudad de Sao Paulo.

“Por el amor que le tengo a Brasil, a la democracia y a la Constitución, por el coraje del que nunca he carecido, me disculpo como mis amigos que me imploraron neutralidad para la segunda vuelta”, agregó.

Asimismo, la que fuera candidata por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centroderecha) señaló que lo que está en juego en Brasil “es mucho más grande” que ella misma o Lula, puesto que bajo la presidencia de Bolsonaro la nación sudamericana “ha sido abandonada en el fuego del odio y de los desacuerdos”.

En las últimas horas, Tebet había dado algunas pistas respecto a su decisión de apoyar a Lula en el ballottage del próximo 30 de octubre. “Mi decisión no es por adhesión, es por un proyecto de país”, dijo tras reunirse con la propuesta a vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, a quien le acercó cinco sugerencias que espera ver en el programa del PT.

Tebet, quien reúne el respaldo del mundo financiero y del mediático, como la gran cadena O Globo, quedó en tercer lugar con el 4,16 por ciento, unos 4,9 millones de votos que definirán la segunda vuelta entre Lula Da Silva y Jair Bolsonaro.

La senadora del partido del expresidente Michel Temer desplazó así al cuarto puesto al laborista Ciro Gomes (3,05 por ciento), una figura importante en la política brasileña de las últimas décadas.

Otros apoyos para Lula

Además de Tebet, Ciro Gomes también pronunció, en las últimas horas, que asumirá la postura favorable de su formación, el Partido Democrático Laborista (PDT), a la candidatura de Lula.

En ese mismo sentido, el expresidente Fernando Henrique Cardoso también anunció que apoyará al expresidente en segunda ronda. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde escribió: "En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia y la inclusión social. Voto por Luiz Inácio Lula da Silva". Pero lo que más impactó fueron las fotos elegidas para dar su respaldo: la militacia junto a Lula para combatir la dictadura y las disputas electorales entre ambos, a lo largo de los años.





Cardoso se suma a una lista de históricos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), como José Serra, Aloysio Nunes, Tasso Jereissati y José Aníbal, que tras décadas de rivalizar con el PT se unen ahora a Lula contra Bolsonaro.