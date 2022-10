La nueva Banca de la Mujer, aprobada ayer por unanimidad, estará integrada por las 20 legisladoras que actualmente forman parte de la Cámara de Diputados de Catamarca. Tendrá como prioridad impulsar una nueva agenda parlamentaria con perspectiva de género, que apunta a promover leyes relacionadas con la igualdad de derechos, oportunidades y de trato entre mujeres y varones.

El proyecto había sido presentado en dos oportunidades y perdido estado parlamentario. Esta banca tiene su primer antecedente en el Senado de la Nación donde funciona desde 2008.

El proyecto decreto, que promueve la creación de la nueva Banca de la Mujer, fue presentado por las diputadas Cecilia Guerrero, Paola Fedelli, Natalia Soria, Mónica Zalazar y Adriana Díaz y aprobado de manera unánime por los 41 diputados.

Como miembro informante, Fedelli señaló: “Se busca un espacio plural, constituido para promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. El Consenso de Quito, establecido en la Cumbre de la CEPAL, recomienda adoptar todas las medidas de acción positiva y los mecanismos necesarios que permitan, faciliten y garanticen la plena participación de las mujeres, con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal y en los ámbitos económico, social y familiar”.

Entre las facultades y atribuciones de la Banca de la Mujer, figuran la inclusión de la dimensión de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos, monitorear el cumplimiento de la normativa vigente, de conformidad a los principios consagrados por la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer y proveer las acciones conducentes al desarrollo humano de las mujeres.

También se busca promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, elaborar una agenda parlamentaria que promueva iniciativas relacionadas con la igualdad de género y coordinar acciones con otros parlamentos. Además de promover espacios de encuentro y actividades, fomentar iniciativas tendientes a mejorar el tratamiento de la igualdad y equidad de género en los medios de comunicación.

"Las mujeres debemos expresarnos en lo que íntimamente se relaciona con nosotras, como los abusos, la violencia doméstica, la igualdad en el trabajo, entre otros asuntos a tratar. Por ello, esta comisión va enriquecer las temáticas femeninas generando un debate constructivo en puntos de incumbencia, con una opinión propia de género que es fundamental para el desarrollo de leyes de avanzada", dijo Fedelli.

Al respecto, la diputada Adriana Díaz, dijo: “se trata de jornada que marca un punto de inflexión en esta Cámara”, y agregó parte de un informe que se realizó a un año de la creación de la Banca en el Senado Nacional, en donde se distinguieron algunos factores que condicionaron la labor de la banca,” nos viene bien tenerlo en cuenta, por un lado señalo factores estructurales que son los obstaculizan la cooperación entre mujeres, como la polarización ideológica y por otro las creencias religiosas. Tenemos un desafió pragmático para superar”.

Por su parte, la diputada de la oposición Silvana Carrizo, señaló: “Quedó demostrado que la representación de las mujeres no asegura por sí misma un avance en materia de género y se refiere a un compromiso. Por eso celebro que realicemos acciones positivas. La mejora de la calidad de vida de las mujeres depende de que podamos hacerlo desde verdaderos lugares de decisión”.

Más comisiones

En la misma votación se incorporaron a las 14 Comisiones que tiene la Cámara de Diputados, las comisiones de Discapacidad y de Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible.

La Comisión de discapacidad, está enmarca en la Convención de las Personas con Discapacidad. Al respecto y como iniciadora del proyecto, la diputada Verónica Mercado dijo: “Queremos lograr la igualdad, autonomía y equidad necesaria para éstas personas. Queremos garantizar que en el seno de esta Legislatura podamos saldar esta deuda con las más de de 60 mil personas que hay Catamarca y esto representa una transformación”.

En cuanto a la comisión de Ambiente, el diputado Tiago Puente explicó la el tema ambientar debe estar “separado de la comisión de agricultura y ganadería. No es un deseo infundado o de sumar más burocracia, ya que no podemos seguir tratando normas de este tipo, sin tener un estudio más minucioso, sobre todo sabiendo que estamos legislando en una provincia con amplia diversidad de clima y ecosistemas, y cuyas actividad de explotación no se reducen solo a la actividad agropecuaria”.

Por último agregó: “Sostengo la necesidad de tomar la posta en la problemática ambiental. Llegó el momento de pasar a la acción para proteger el espacio en donde vivimos”.