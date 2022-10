El colectivo "Trabajadorxs y afiliadxs en defensa de la Obra social de la Ciudad de Buenos Aires (ObsBA)" se movilizó este jueves para denunciar el "vaciamiento" de la obra social de los empleados estatales de la Ciudad. Son alrededor de 300 mil los y las afiliadas que alertan, entre otros puntos, que en los últimos meses la obra social del GCBA fue recortando prestaciones y centralizó la atención solo en el Sanatorio Municipal Méndez. Advierten que solo se dan turnos con meses de espera y que deben hacer horas de fila para poder conseguirlos. Los y las trabajadores del Sanatorio, en tanto, convocaron a un paro y movilización para el próximo martes: "La demanda se ha triplicado y el recurso humano no da abasto", sostuvieron.

"Somos 300 mil afiliados que desde principio de año estamos denunciando el vaciamiento de la obra social. Fueron sacando progresivamente todas las prestaciones externas de todas las especialidades, y solo permiten atenderse en el Sanatorio Municipal Méndez", aseguró a Página/12 Ana Belinco, docente e integrante del colectivo que este jueves por la tarde se movilizó a la sede de ObsBA ubicada en la Avenida Rivadavia al 6082, barrio de Caballito.

"La obra social nos descuenta el 6 por ciento todos los meses, pero los turnos nunca llegan. Suspendieron todos los servicios de salud tercerizados y concentraron todo en el Méndez, lo que conlleva horas y horas de fila para conseguir un turno y meses de espera hasta llegar a la consulta", contó Marina Pallotti, nutricionista y trabajadora del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, quien el año pasado había denunciado al gobierno porteño por no asignarle tareas desde 2019, y por impedirle cambiarse a otro sector para realizar un trabajo adaptado a su discapacidad degenerativa. "Me encuentro con debilidad generalizada y, desde marzo, me están postergando la cirugía de columna", advirtió ahora.



"Todos los centros externos fueron desapareciendo, por ejemplo, Fundación Hospitalaria donde mi hijo se atiende desde que nació, hace 17 años, no está más. También se suspendieron todos los laboratorios", señaló por su parte Javier, docente porteño. "Se dejaron de dar ciertas prestaciones y muchos lugares dejaron de atender. Nosotros nos preguntamos dónde están esos fondos, dónde fueron a parar", manifestó, en tanto, Darío Molinari, docente de las escuelas 14 y 24 del Distrito Escolar 16.



Sutecba emitió recientemente un comunicado en el que manifestó que el sindicato se estaba "ocupando de resolver los verdaderos problemas que en este tiempo difícil nos toca responder". En un comunicado previo habían asegurado que era "mentira" que "todos los servicios están caídos" y que ObsBA no está "quebrada" sino que atraviesa "problemas económicos como absolutamente todas las obras sociales sindicales y prepagas". Allí también aseguraron que los problemas se deben a la "inmensa inversión en salud provocada por la pandemia", a las sumas no remunerativas que abona el GCBA a sus trabajadores y a que "muchísimas prestaciones se facturan en dólares pero a la ObsBA ingresan pesos".

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales del Méndez informó que irá al paro con movilización el próximo martes. Entre otros puntos, denuncian que los salarios "apenas superan el mínimo indispensable para no caer por debajo de la línea de pobreza". Sobre las condiciones laborales, desde la ASIPRO indicaron que en los últimos meses "la demanda se ha triplicado y el recurso humano no da abasto".

También los gremios UTE-Ctera y ATE-Capital enviaron este jueves una nota a ObsBA en la que pidieron una reunión "urgente" con su directorio. "La cantidad de prestaciones externas que se vienen dando de baja día tras día con el consecuente colapso del Sanatorio Julio Méndez imposibilitan el acceso a la salud", sostuvieron en la nota.

Informe: Karla Góngora