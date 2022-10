Desde Santa Fe

Dos ministros de Omar Perotti ponderaron el acuerdo paritario que aceptó Amsafé tras dos ofertas salariales y 17 días sin clases (once en agosto y seis en septiembre). El ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri ratificó ayer tres anuncios: dijo que “hay una agenda de diálogo con los docentes que se va a desarrollar a partir de la semana que viene”, que el viernes 14 les pagarán los descuentos de los once días de paros de agosto (entre 30.000 y 40.000 pesos) y el 12% del aumento de septiembre que quedó pendiente y que el 1º de diciembre serán los primeros convocados a la tercera revisión salarial para que los ingresos le ganen a la inflación. Mientras que la ministra de Educación Adriana Cantero calificó como "muy buena" la propuesta del gobierno porque ubica a los maestros santafesinos entre los “mejores pagos del país” y explicó que el período de recuperación de los días de paros incluye el dictado de “clases efectivas en el aula hasta el 23 de diciembre”. Pusineri coincidió también con el secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso acerca de que “los conflictos no son eternos, tienen que finalizar”. “Ese es un primer entendimiento”, planteó.

Pusineri y Cantero evaluaron ayer –por emisoras de Rosario y Santa Fe- la compleja discusión salarial con los docentes. El ministro de Trabajo se negó a hacerlo en términos de “ganadores y perdedores” y en cambio subrayó las coincidencias con los gremios del sector público, entre ellas el valor de la negociación colectiva (que “es un derecho humano”, dijo), la voluntad de la Casa Gris de que los salarios le ganen a la escalada de precios y las tres revisiones de los sueldos pactadas este año (en marzo, septiembre y diciembre), que es inédita en las paritarias del Estado.

Ayer, Pusineri agregó otra coincidencia, que "los conflictos no son eternos". El jueves, apenas la asamblea provincial de Amsafé avaló el acuerdo paritario, el líder del gremio Rodrigo Alonso dijo eso, que “los conflictos no son eternos, tienen que finalizar. Entendíamos que teníamos que salir de este conflicto y todos juntos. Esta salida fortalece a la organización sindical, pero también el vínculo con nuestros alumnos, los padres y la comunidad educativa”.

El ministro de Trabajo coincidió con Alonso, que “los conflictos no son eternos”. “Ese es un primer entendimiento entre empleador y trabajadores. El conflicto eterno no beneficia a nadie. El conflicto existe, pero también es cierto que la negociación colectiva tiende necesariamente a encontrar una síntesis y eso es lo que hay que trabajar en cada instancia”, explicó.

El diálogo con los gremios docentes y del sector público seguirá la semana que viene, anunció Pusineri. “Hay una agenda que se va a desarrollar sobre distintas cuestiones”. El ámbito de los maestros es el Ministerio de Educación y el de los trabajadores estatales la Secretaría de la Función Pública. “Las conversaciones van a seguir”.

-Hay quienes entienden que hubo un triunfo del gobierno y otros dicen que Amsafé puso en jaque a Perotti. ¿Cómo lo interpreta? –le preguntó un colega de LT9.

-No lo interpretamos en términos de ganadores y perdedores –respondió Pusineri. “Lo que está claro es que en tiempos de alta inflación, la paritaria se complejiza. Lo mismo sucede en el sector privado. Hay un reclamo legítimo, entendible, de los gremios para proteger el salario de los trabajadores y más en momentos en este momento.

“Después, hay otra lectura, sin que los gremios renuncien a esa firmeza en el reclamo que es lógica, entendible y legítima”, dijo Pusineri. Y sugirió que el sindicato docente debería reflexionar sobre su “metodología” y la “tendencia” de insistir con los paros. “Que ante una oferta que no conforma (como la del 12 de septiembre) o una instancia que requiere más discusión, que la primera respuesta no sea un paro de seis días (como el de septiembre). Allí hay algo que revisar y trabajar. Porque esto no es una pulseada para ver quién le tuerce el brazo a quién, si el gobierno al gremio o el gremio al gobierno. Me parece que están involucrados otros valores que en momentos de crisis son más centrales. La escuela es un valor que no podemos resignar como sociedad, que los chicos tengan clases y en muchos casos la posibilidad de acceder al alimento diario. Hay muchas cosas en juego”.

“Entonces, la dureza, el reclamo, la firmeza, está bien, es legítima. En eso no puede haber cuestionamientos”, señaló Pusineri. Pero sí interpeló la “metodología” y la “tendencia” de Amsafé “de ir a un paro de muchos días cuando el intercambio todavía puede darse de otra forma. Eso es lo que también hay que mirar”, señaló.

-¿El 1º de diciembre comienza la revisión salarial? ¿Los primeros convocados serán los docentes?

-Tenemos una fecha fijada (con Amsafé) que es el 1º de diciembre. La voluntad nuestra no es dilatar. Seguramente, el 1º, el 2 y el 3 vamos a citar a todos los gremios del sector público –concluyó el ministro de Trabajo.