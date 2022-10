Por estas horas el presidente Alberto Fernández termina de definir con su equipo más cercano quiénes serán los nuevos ministros de tres carteras: además del ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, que abandonó Elizabeth Gómez Alcorta, en las próximas horas también quedarán sin titular la cartera de Desarrollo Social y la de Trabajo. Al cierre de esta edición, Juan Zabaleta y Claudio Moroni aún no habían presentado su renuncia de forma oficial ante la Secretaría Legal y Técnica, pero la salida de ambos ya era un hecho para el Presidente y su equipo que desde el viernes están buscando nombres para ocupar esos puestos clave de la gestión. Si bien desde el gobierno repiten de forma unánime que recién este lunes se conocerán de forma oficial los reemplazantes, la que está más firme para ocupar el puesto de Zabaleta es la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz. La definición todavía no está tan clara en los otros dos ministerios.

Fernández, que estuvo todo el domingo en la Quinta de Olivos evaluando posibles escenarios dentro de la nueva reconfiguración del gabinete y contactando a posibles candidatos, no estaría consultando los reemplazos con el resto de los dirigentes de más peso dentro del Frente de Todos: la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa, como lo hizo en otras ocasiones. Sucede que considera que los tres funcionarios que esta vez abandonan el gobierno respondían a él y que, por lo tanto, tiene derecho a elegir los reemplazantes sin consultar. "Son de él y son cambios que ya se sabían", dicen desde su entorno.

La renuncia de Gómez Alcorta --que presentó el viernes por estar en desacuerdo con el desalojo a los mapuches que el ministerio de Seguridad hizo en Villa Mascardi la semana pasada-- fue lo que desató los demás cambios. Fernández sabía hace tiempo que Zabaleta y Moroni querían o necesitaban dejar sus funciones en el Ejecutivo, y le habían pedido irse en distintas ocasiones. Sin embargo, las salidas no se terminaban de concretar. Con Zabaleta, incluso, Fernández había acordado que el cambio se haría en diciembre. El caso de Moroni era distinto porque, según cuentan desde el Gobierno, "venía aguantando hace tiempo", pero necesitaba irse "por un tema personal".

El ministerio de la Mujer, Géneros y diversidad

La cartera que conducía Gómez Alcorta es especial para el gobierno de Fernández porque la creó su gestión. La ministra, incluso, era una de las dos titulares de cartera que quedaban en el puesto inicial del gabinete que Fernández armó en 2019. El otro era Moroni. Desde el jueves, que Alcorta avisó que se iría, en el Gobierno están pensando quién será su reemplazo. Cerca de Fernández, al cierre de esta edición, aseguran que "eso todavía no está definido".

El ministerio, según cuentan quienes conocen del tema, es complejo por las internas que existen actualmente en el interior. Además, es difícil pensar que en los próximos meses con elecciones mediante se puedan hacer cambios estructurales en el área. "En otro momento todas nos tirábamos de cabeza, pero la verdad es que hoy es complicado por las internas, por los problemas que quedan y por el poco presupuesto con el que cuenta", dijo en diálogo con este diario una de las personas a las que le ofrecieron el puesto y lo rechazó.

En el entorno del Presidente varios le dijeron al mandatario que a ese ministerio tenía que ir alguna de las dos mujeres de su confianza que tienen agenda de género: Vilma Ibarra, la actual secretaria Legal y Técnica, o la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. El planteo de Fernández fue que "no podía perderlas en los puestos que ocupan". El Presidente no firma nada que no tenga el visto bueno de Ibarra y el puesto de Cerruti fue armado muy a su medida. Mientras tanto, ambas están trabajando para intentar que los tres ingresos sean integrados por mujeres.

Dora Barrancos, la asesora presidencial, más allá de los rumores, asegura que no desea ocupar el puesto y que no quiere asumir esa responsabilidad. Otra persona que también se barajó en la danza de nombres, pero que desde su entorno aseguran que no fue convocada y que se trata de solo un "rumor mediático", es la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López. Una de las candidatas que tiene más chances de ocupar el puesto es María Cristina Perceval, exsenadora por Mendoza, exembajadora argentina ante Naciones Unidas y actual secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad en la cartera de Mujeres. Su nombre estuvo en danza desde el jueves a la tarde.



Desarrollo Social

Tal como contó este diario, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, hace tiempo tiene la intención de dejar su puesto y volver a la intendencia de Hurlingham por la interna que allí tiene con quien lo reemplazó desde que asumió como ministro, Damian Selci, de la Cámpora. Hace diez días en el Gobierno ya evaluaban quién podía reemplazarlo para acelerar el asunto, pero finalmente Zabaleta y Fernández habían acordado que la vuelta al municipio bonaerense de Hurlingham iba a producirse en diciembre.

"Vicky es cantado desde el primer día", dicen haciendo referencia a Tolosa Paz quienes conocen de las negociaciones que se están llevando adelante hace semanas. Cerca de ella remarcan que "no van a confirmar nada", pero que "llegado el caso ella va aceptar". Al cierre de esta edición la diputada se encontraba volviendo del Encuentro nacional de Mujeres y diversidades, que se hizo en la ciudad de San Luis, y todavía no se había reunido con Fernández.



Para ese puesto también sonó el actual secretario de Economía del Conocimiento de la Nación e intendente de Escobar en licencia, Ariel Sujarchuk, con quien Fernández estuvo el jueves en el momento que se enteró de la renuncia de Gómez Alcorta. Desde su entorno, sin embargo, dicen no tener información de que el Presidente le haya ofrecido el puesto, ni ninguna confirmación sobre el tema. Cerca de Fernández también recuerdan que hace poco se sumó al equipo de Sergio Massa, cuando este asumió en la cartera de Economía.

Trabajo

Más allá de las críticas que Moroni venía acumulando por parte del kirchnerismo como uno de los funcionarios del gobierno de Fernández que "no funcionaba", él era el principal interesado en dejar la cartera. Desde el gobierno dicen que Moroni "venía cuidando que no se supiera", su intención de abandonar el gobierno, porque "lo quiere hacer por un tema personal".

En el caso de Trabajo lo más probable es que se quede con el cargo de Moroni su segundo, el actual secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti. Con menos intensidad también sonó para el cargo Domingo Peppo, embajador en Paraguay y exgobernador del Chaco y, por supuesto, el exministro de Trabajo durante los doce años kirchneristas, Carlos Tomada. Otro nombre en danza era el de Héctor Recalde, exdiputado nacional y hombre de confianza de Cristina Kirchner, o el de su hijo, el senador Mariano Recalde. Sin embargo, habría resistencia de "los gordos" de la CGT en que el puesto lo ocupe "alguien cercano a la Cámpora". Por estas horas el que suena más fuerte es Bellotti, que continuaría con la línea del ministro saliente. Este lunes se resolverán las incógnitas, solo es cuestión de horas.