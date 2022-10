Rodrigo parecería tener la vida acomodada. Hijo de un empresario al que le sobra el dinero, estudió en los mejores colegios, se codeó con chicos bien de la alta sociedad y tuvo las oportunidades que la gran mayoría de argentinos carece. Es el típico hijo del poder, de traje achupinado y telas importadas, que trabaja en la empresa de su padre y cobra un abultado sueldo. Sin embargo, detrás de esa fachada hay algo que lo insatisface, una incomodidad que lo lleva a adentrarse en adicciones oscuras que cada tanto lo vuelven un tanto irascible. Como querer agarrar a trompadas a un policía, instancia que lo terminó depositando -contra su voluntad- en una clínica de rehabilitación. Un lugar en el que se reencontrará con un viejo amigo de la infancia, Marciano, devenido en barra brava del Deportivo Vera, desde donde forma parte de toda clase de negocios turbios.

Allí Rodrigo encontrará una vía de escape a la vida que estaba llevando, en ese universo en el que la pasión por el fútbol se confunde con la violencia, los negociados y la búsqueda del dinero fácil. Esa es la trama de El hincha, la ficción semanal que este miércoles a las 22 estrena El Nueve con un capítulo doble, y que al día siguiente estará disponible completa en el On Demand de Flow.

Creada por GM Comunicación, El hincha es una coproducción de El Nueve junto a Flow y el Ministerio de Cultura de la Nación. De hecho, la ficción fue ganadora del Concurso Renacer Audiovisual 2021, que el gobierno argentino puso en marcha para fomentar la ficción nacional y generar trabajo en la industria audiovisual. La serie de ocho capítulos está protagonizada por Victorio D'Alessandro, Luis Machín, Martín Slipak, Malena Villa, Silvina Acosta, Valentina Bassi, Nicolás García Hume y un gran elenco, todo dirigidos bajo la mirada de Alejandro Ciancio, el director que estuvo detrás de la multipremiada serie El marginal. En esta ficción, Ciancio vuelve a contar un mundo cerrado y marginal: abandona la cárcel para poner el foco en el fútbol.

“Si bien son temáticas similares, El hincha cuenta otra cosa, muy distinta a El marginal, había que despegarse de eso”, le cuenta el director a Página/12. “Independientemente de todo el contexto de la violencia en el fútbol y de la banda delictiva que tiene esta serie, El hincha trabaja la búsqueda de pertenencia que persigue cada personaje y en la identificación de cada uno en la sociedad en la que viven", explica. "La serie cuenta la búsqueda que los distintos personajes persiguen para sentirse realizados y plenos, que no es necesariamente el lugar en el que nacieron y las posibilidades que les presentó la vida, sino otras nuevas y muy personales”.

Parafraseando a la brusquedad que tienen los personajes de El hincha, Ciancio cuenta que la serie no tiene el nivel de violencia que poseía El marginal, que necesitaba contar una serie sobre submundos pero trascendiendo ese aspecto. ”Es una serie de vínculos y amistades, de lealtades y traiciones, de posicionamientos sociales y de las opresiones que esos lugares nos obligan a transitar", detalla. "Hay una necesidad de Rodrigo, el protagonista de la serie, de correrse de ese mundo establecido, donde aparentemente estaría todo dado para su desarrollo, pero en el que él no se encuentra. Su salida es el reencuentro con una amistad de la infancia, una etapa de su vida donde tenía todo dado, pero que en otro contexto y en otro lugar se presenta como la forma de realizarse como individuo. Para bien o para mal”.

El disparador para que Rodrigo (Victorio D'Alessandro) rompa con la vida que su origen y procedencia le tenía predeterminada es Marciano (Martín Slipak), un viejo amigo al que vuelve a ver en la clínica de rehabilitación a la que lo obliga a internarse su padre. “Marciano es un demente, es una persona que está metido en un mundo muy extremo, de negocios muy espurios y sin límites, donde hay armas, drogas y el fútbol desde su lugar más oscuro”, analiza Slipak, sobre su personaje. “Es un pibe que se ve que siempre tuvo cierta rebeldía pero que está en un momento de su vida en el que está re jugado, metido en la barra del Deportivo Vera. Es un personaje que no le importa nada y no le tiene miedo a nada”, subraya.

El actor detalla que trabajó mucho para no convertir a Marciano en una caricatura, lugar siempre al acecho para un actor cuando interpreta a este tipo de personajes. “Es lindo para actuar, pero que también te puede dejar muy expuesto, porque el público argentino tiene muy afinado el ojo y el oído, por lo que si se exagera en la construcción, se empiezan a ver los hilos de la composición, y estás muy cerca de caer en el estereotipo. Por suerte, es una serie que está narrada por alguien que sabe narrar este mundo, como Alejandro, que conoce el género y la marginalidad y sabe cómo contarla. Por eso, creo que en un país que le hace mucho culto al fútbol, la serie pasa la puerta: muestra el detrás de escena, el negociado y la parte más oscura de esa pasión tan nuestra”, agrega Slipak.

En ese sentido, Gonzalo Arias -el creador de la serie- cuenta que no quiso contar una historia sobre los barras bravas, sino que el fútbol sólo fue el medio para abordar otras problemáticas. “Había que encontrar una caja, un lugar común en donde todos sientan una identidad para contar la crisis de valores que hoy se percibe en la sociedad, con una recesión económica global y una guerra que no se detiene", señala. "Nos parecía que el fútbol era una base interesante para contar este conflicto entre un padre y un hijo, el amor entre hermanos, lo aspiracional de elegir el camino más corto para hacerte de unos mangos, la crisis que atravesamos todos. No tomamos el punto de vista de los barras. La ficción no tiene esa idea narrativa. El fútbol es un ámbito en el que nos sirve para concentrar el conflicto que separa a los ricos de los pobres, a los que quieren escapar de su destino y los que están atrapados en su condición social, cultural y económica”.

Desde el Grupo Octubre, productor de la serie a través de El Nueve, Víctor Santa María celebró que distintos actores de la industria se hayan juntado para seguir produciendo ficción nacional. “El fútbol es cultura, está en nuestro ADN", afirma el coordinador general del grupo. Tuvimos un gobierno que desarrolló el Fútbol para Todos porque entendía que era no solo un negocio de los clubes, sino un factor cultural argentino, regional y mundial. Dentro de pocos días comenzará un Mundial, organizado por una federación como la FIFA que tiene afiliados mas países que las Naciones Unidas. Es importante ver lo que significa el fútbol como industria. La ficción aborda un tema que seguramente será polémico, que nos va a permitir debatir y tomar posición. No es nuevo, tampoco: recordemos que El hincha fue una película que protagonizó Discépolo hace varias décadas. El fútbol forma parte de nuestra cultura y hoy tenemos un gobierno que está preocupado por marcar ciertos lineamientos culturales que tienen que ver con el rol estatal respecto de los Derechos Humanos, la cultura, el feminismo, con cuestiones de género… Y es bueno que podamos trabajar sobre eso porque es un un concepto que compartimos”.

El hincha fue el proyecto seleccionado en el concurso Renacer Audiovisual 2021, que permitió el desarrollo de 81 producciones de distintos géneros y duración, las cuales se verán en canales públicos y privados de todo el país. Una iniciativa estatal que persiguió el objetivo de generar puestos de trabajo para las casas productoras que sufrieron la políptico del macrismo 2015-2019 y la posterior pandemia. El equilibro de la trasnacionalización de los contenidos audiovisuales que proponen las plataformas extranjeras, desarrollando producciones argentinas identitarias, fue otro de los aspectos que Renacer Audiovisual viene a subsanar con las propuestas ganadoras.

“En este concepto de plataformización de los propios formatos, es clave el rol del Estado, que existan estas iniciativas como Renacer pero también hay otras herramientas como las coproducciones”, señala Jesica Tritten, gerente general de Contenidos Públicos S.E.. “Necesitamos que funcione todo el esquema de nuestra industria, porque somos una de las actividades que tiene mayor exportación, pero que además tiene una identidad muy propia, que genera puestos de trabajo pero que también tiene que ver con la batalla cultural que queremos dar. Y hoy la batalla cultural se da con formatos y contenidos propios, con qué queremos decir sobre nuestro país, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Por eso es tan importante El hincha, que habla de algo muy nuestro”.