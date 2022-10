El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) convocó a audiencia pública para debatir su proyecto para parquizar una parte del playón ferroviario del barrio de Colegiales. Se trata de la parcela ubicada entre la estación del ferrocarril Mitre y las calles Federico Lacroze, Moldes, Teodoro García, aledaña a los terrenos en los que ya se construyen torres dentro del playón. Las agrupaciones vecinales, que desde el principio reclamaron que el parque se realice en todo el predio, pedirán en la audiencia que se anexen al parque proyectado los cuatro lotes judicializados por las irregularidades del traspaso de Nación a Ciudad meses antes de que Mauricio Macri dejara la presidencia en 2019.



La audiencia fue convocada oficialmente por la Agencia de Protección Ambiental (APRA) dependiente del GCBA y comenzará el próximo miércoles 19 de octubre a partir de las 12.30 horas. De forma virtual, a través de la plataforma Zoom, se debatirá allí el proyecto de "Parque Ferroviario Colegiales". El GCBA ya abrió la licitación para la primera etapa del parque a fines de julio de este año, por lo que la audiencia se desarrollará con el proceso licitatorio en marcha. La inscripción estará abierta hasta este jueves 13 de octubre a las 16 horas y se realiza vía correo electrónico a [email protected]

Junto al terreno a parquizar en la etapa inicial se encuentran cuatro de los cinco lotes ya privatizados dentro del playón que cuenta con un total de siete hectáreas. El loteo responde a la ley de rezonificación aprobada por el oficialismo porteño en 2017, que estableció que 2,4 hectáreas serían destinadas a la construcción de edificios y comercios. Ese mismo año, los vecinos y vecinas de Colegiales habían presentado otra propuesta que preveía la utilización de la totalidad del predio para realizar el "Parque Cultural Estación Colegiales", conformado por espacios verdes y centros culturales. Sin embargo, con la autorización de la Legislatura, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de la gestión de Mauricio Macri dividió en nueve lotes las tierras nacionales --pertenecían al ferrocarril-- e inició el proceso de privatización.

En los dos lotes de Moldes 820, entre Palpa y Aguilar, junto a la parcela que el GCBA ahora parquizará, ya se levantan los primeros pisos de un desarrollo inmobiliario compuesto por dos edificios de nueve pisos y tres subsuelos. Los otros dos lotes de ese sector ya están vendidos pero aún no comenzó la construcción. Los edificios cortarán el playón a la mitad, imposibilitando la unificación de la primera etapa del parque con la segunda, que el GCBA construiría del otro lado de los edificios. El restante terreno privatizado se ubica en la otra punta del playón, en Vidal 1400, donde también habrá un edificio de nueve pisos.

En tanto, los cuatro lotes que en su momento la AABE no pudo vender, y que fueron transferidos por la gestión macrista a la de Horacio Rodríguez Larreta días antes del traspaso de mando presidencial, están actualmente judicializados. Al asumir la presidencia, Alberto Fernández ordenó la revisión de las cesiones y el juez federal Walter Lara Correa ordenó frenar cualquier modificación de usos de esos terrenos. El GCBA apeló esa decisión y los lotes se encuentran en litigio.

En julio de este año, las agrupaciones vecinales, con el apoyo del Consejo Consultivo comunal, presentaron un proyecto de ley para rezonificar a esos cuatro lotes como Urbanización Parque (UP) y anexarlos al espacio verde. Entre los cuatro suman alrededor de 7 mil metros cuadrados, que podrían llegar a 8 mil si se agrega el espacio de las calles que, de no haber edificios, no sería necesario abrir.



Las organizaciones convocaron ahora a participar de la audiencia pública para volver a defender ese reclamo. Además, indicaron que es "indispensable que se realice una evaluación global del proyecto que incluya una Evaluación de Impacto Ambiental sobre la totalidad del playón". Aunque participarán de la audiencia, alertaron que, en el planeamiento del proyecto, el GCBA no brindó "las condiciones necesarias para que el proceso de participación ciudadana se desarrolle con anticipación a las definiciones del espacio verde a proyectar".