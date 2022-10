"Estoy en la cancha. Voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes", dijo Mauricio Macri a la prensa en la localidad bonaerense de San Nicolás, en medio de una intensificación de recorridas proselitistas mientras juega a las incógnitas con su candidatura. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió “no hablar más de la candidatura de Macri” y lanzó sus propias diatribas de campaña al afirmar que va a "terminar con los planes sociales en la Argentina”, luego de zamarrear públicamente a todos los diputados de Juntos por el Cambio que votaron a favor de suspender los desalojos por diez años en los barrios populares. La exgobernadora bonaerense y actual diputada por CABA, María Eugenia Vidal, salió a responderle y le recordó que el ReNaBap es una ley que “fue impulsada por el gobierno de Macri”. En otro rincón y casi en soledad partidaria, el radical Facundo Manes, tildó de irresponsable al ala más dura del PRO y la acusó de tensar la coyuntura política y económica para que en el país “explote todo ya”, al tiempo que cuestionó los ataques que recibió por sostener que durante el gobierno de Macri “hubo operadores que manejaban la Justicia” y “se espió a gente, incluso de su Gobierno”: “Me salió a matar un sistema coordinado”, afirmó el neurocirujano.

Luego de amenazar desde España que se anotaría en la carrera presidencial si algunos de sus discípulos “no garantiza el cambio”, el expresidente luego lo negó pero ayer retomó sus recorridas de campaña por la provincia de Buenos Aires. "Yo estoy en la cancha, voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes", dijo Macri en su recorrida por San Nicolás, junto a Cristian Ritondo, los locales Manuel y Santiago Passaglia. Allí también el expresidente se pronunció sobre la posible suspensión de las PASO. Macri sostuvo que las elecciones del año que viene serán "con las reglas como corresponde, o las haremos nosotros". Una posición contraria a la que tenía cuando era Presidente y quería derogarlas.



Desde Mar del Plata, Bullrich se quejó por la consulta sobre la posible candidatura presidencial de Macri. "No lo escuché. No hay que hablar más del tema de si Mauricio va a ser candidato: él dijo que lo iba a decidir en marzo. Está en su decisión y no tiene mucho sentido hablar del tema", sostuvo la exministra de Seguridad. "Si el populismo light, la cultura kirchnerista nos invade también a nosotros, ¿qué queda para el país? Nosotros tenemos que marcar claramente nuestra delimitación, nuestra línea. ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros estamos con la propiedad privada? Entonces no podemos darle diez años a determinados lugares para que puedan tener la posibilidad de no tener desalojos", lanzó Bullrich sobre el voto favorable de JxC a favor de suspender por diez años los desalojos en los barrios populares y reavivó la interna.

Vidal le salió al cruce: “Ahora, sí volvimos a defender en el recinto una ley de nuestro propio gobierno, porque fue impulsada por el gobierno de Mauricio Macri”, afirmó. Luego aclaró que no se refería a la presidenta del PRO: “No es para contestarle a ella… no tiene por qué tener toda la información”, y agregó: “Yo sí estuve en el recinto, pero ella hoy no es diputada, con lo cual puede no saber todo lo que acabamos de discutir”. Luego la exgobernadora se expresó sobre la forma de resolver la disputa interna en JxC. “Si hay voluntad de estar juntos, hay herramientas: desde encuestas hasta acuerdos internos”, dijo. “Sino están las internas abiertas donde participan los afiliados y los que no son afiliados. Tenemos que ser capaces de resolver nuestros dilemas internos -si no hay PASO- como una muestra de madurez”, cerró Vidal.

Luego del escándalo que desató tras sus acusaciones contra Mauricio Macri por el aparato de espionaje que activó contra propios y ajenos durante su gobierno, el diputado radical Facundo Manes encendió otra mecha dentro de Juntos por el Cambio. Tildó de “irresponsable” al ala más dura del macrismo y la acusó de tensar la coyuntura política y económica. “Hay un sector de los halcones que quiere que explote todo ya”, disparó el neurocirujano radical, en un nuevo desafío a los líderes históricos de la alianza opositora de derecha. Aunque no los nombró, el cuestionamiento apuntó contra Macri, Bullrich y el otrora moderado Horacio Rodríguez Larreta por su estrategia parlamentaria y mediática de cortar los puentes de diálogo, quitar colaboración con el gobierno nacional para la estabilización de la economía y azuzar el colapso del país.

Manes criticó al ala dura de JxC durante una entrevista televisiva. Su reflexión comenzó cuestionando al gobierno nacional pero terminó pegando en su coalición. “Hay un gobierno actual que, en forma irresponsable, quiere pasarle la bomba al gobierno que venga. Y hay un sector, también irresponsable, de los halcones que quiere que explote todo ya. En el medio estamos los argentinos”, definió. Luego de su afirmación, Manes se la vio venir, pero lejos de corregirse, ratificó. “No es nada nuevo lo que estoy diciendo”, dijo y agregó: “Si explota el país y le dejamos la bomba al próximo gobierno, son todos irresponsables”.

Ya había recogido la experiencia de cuando cuestionó al expresidente. “Macri es el que tiene que reflexionar”, dijo el lunes pasado y recordó que durante el gobierno anterior no sólo “hubo evidencia de que se espió” a dirigentes oficialistas y opositores, sino que además “hubo operadores que manejaban la Justicia, que influían en la Justicia”. “Me salió a matar un sistema coordinado”, dijo ayer sobre quienes lo atacaron por sus declaraciones y habló de la existencia de “un ambiente violento” contra quien solo quiso “aportar un granito de arena”. Pese al precio que debió pagar por poner en tela de juicio al jefe de su espacio político, el neurocirujano dijo haber salido de ese entuerto “más fortalecido que antes”. Eso sí, concluyó, “sentí lástima por una dirigencia que no discute ideas sino que ataca a personas”.