Desde Santa Fe

Hijos apelará el fallo del Tribunal Oral de Santa Fe –integrado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider- que el viernes declaró culpables a cuatro represores de la Policía Federal por el asesinato por la espalda de dos militantes del PRT, Carlos Cattáneo y Fernando Lucio López, el 27 de febrero de 1976 -entre otros hechos-, pero les rebajó la condena a nueve años de prisión por considerarlos “homicidios en riña”. Una sentencia “absurda e incomprensible” que “convalida la impunidad de los crímenes de los genocidas” y nos retrocede “a las peores épocas de encubrimiento y silencio del Poder Judicial” –denunció- porque aplica “penas irrisorias y vergonzantes que nada tienen que ver con la gravedad de los crímenes que cometieron”.

En el juicio a los cuatro condenados de la Federal: el comisario Rodolfo Gómez Trintinaglia y los suboficiales Víctor Stahlberg, Ricardo Antonio Olivera y Elbio Piccolo, Hijos Santa Fe actuó como querellante con el patrocinio de la abogada Lucía Tejera. Esta sentencia “nos duele, nos indigna, nos rebela, pero de ninguna manera nos hace bajar los brazos. Sin dudar, apelaremos ante la Cámara de Casación Penal porque contamos con la fuerza y la convicción de las y los sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos y de todo un pueblo que dijo Nunca Más”, advirtió.

“Condenas sin justicia”, fue el título y la síntesis de la declaración de Hijos que alerta sobre la sentencia de Escobar Cello, Lauría y Sutter Schneider, a la que consideró “absurda e incomprensible”.

“Con un argumento que roza la inconstitucionalidad, el Tribunal de Santa Fe calificó como ‘riña’, un operativo organizado por la Policía Federal, con el apoyo del Ejército y la Policía de Santa Fe, ocurrido durante el terrorismo de estado, en febrero de 1976, en el que fueron asesinados dos compañeros”: Cattáneo de 25 años y López, que tenía 17.

Según el Código Penal, “homicidio en riña” es cuando “dos o más personas que se agreden mutuamente sin poderse identificar el autor del crimen, pero eso no fue lo que ocurrió aquel 27 de febrero de 1976” en el operativo de fuerzas conjuntas.

“Sin embargo, así llamó el Tribunal de Santa Fe al plan sistemático de persecución y exterminio que las fuerzas de seguridad, con el apoyo y complicidad del Poder Judicial, desplegaron contra militantes del PRT.

El quinto condenado en el juicio fue el ex cabo de Policía de Santa Fe –adscripto al Area 212 del Ejército- Lucindo Benencia a tres años y dos meses de prisión por la “privación ilegal de la libertad” de otro militantes del PRT, Juan Clemente “Pajarito” Chazarreta. Para los jueces Escobar Cello, Lauría y Sutter Schneider la condena a Benencia por “los salvajes tormentos a los que fuera sometido una y otra vez Chazarreta, provocándole la muerte en junio de 1976” les pareció “suficiente”.

“La sentencia del Tribunal de Santa Fe convalida la impunidad de los crímenes de los genocidas” y nos retrocede “en el tiempo a las peores épocas de encubrimiento y silencio del Poder Judicial”, agregó.

Las penas a Gomez Trintinaglia, Stahlberg, Olivera y Piccolo a nueve años de prisión por el “homicidio en riña” de Cattáneo y López, y a Benencia a tres años y dos meses por el caso Chazarreta son “irrisorias y vergonzantes que nada tienen que ver con la gravedad de los crímenes que cometieron: secuestros, privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios”.

“Nuestro compromiso es con la verdad y la justicia, siempre, por eso desde hace años somos querellantes en los juicios de lesa humanidad. Este fallo nos duele, nos indigna, nos rebela pero de ninguna manera nos hace bajar los brazos. Sin dudar, apelaremos a la Cámara porque contamos con la fuerza y la convicción de las y los sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos y de todo un pueblo que dijo Nunca Más”. “Por nuestros 30.000. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, concluyó.