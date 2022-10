Martín Scorsese será productor ejecutivo de la serie Gangs of New York (Pandillas de Nueva York), basada en la película homónima que dirigió en 2002, y estará a cargo de la dirección de los primeros dos capítulos de la producción.

Según trascendió en medios estadounidenses, la serie de Miramax contará con un guión escrito por el dramaturgo Brett Leonard, conocido por su trabajo en Shantaram. La historia se centrará en nuevos personajes que no aparecen en el film protagonizado por Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis y Cameron Diaz.

Al igual que la película, la serie estará basada en el libro de 1927 de Herbert Asbury. Si bien se dieron a conocer pocos detalles acerca de este nuevo proyecto, se espera que la trama se sitúe en la segunda mitad del siglo XIX. En ese entonces, el submundo criminal de la ciudad de Nueva York se convierte en escenario de un enfrentamiento entre bandas rivales que culmina con el dominio de la mafia italoamericana.

Intento fallido de otra adaptación de Gangs of New York

Scorsese ya había participado en otra adaptación de Gangs of New York, también producida por Miramax, la cual finalmente no vio la luz. El fin de ese proyecto había sido contar no solo la historia de las bandas criminales de Nueva York, sino ampliar la mirada a las de Chicago y Nueva Orleans.

“Una serie de televisión nos permite el tiempo y la libertad creativa para dar vida a este colorido mundo, y a todas las implicaciones que tuvo y sigue teniendo en nuestra sociedad", había expresado Scorsese cuando se presentó la idea de aquel trabajo, a finales de 2013.

Próxima película de Scorsese



En simultáneo, Scorsese trabaja en la dirección de Killers of the Flower Moon, un drama criminal ambientado en la Oklahoma de los años 20. Se trata de una adaptación del libro de David Grann, que explora asesinatos en serie de miembros de la comunidad aborigen de Osage.

La película estará protagonizada por DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone y Brendan Fraser. Y está previsto que se estrene en el Festival de Cannes de 2023.